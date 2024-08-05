Тихий убийца: лишний вес уменьшает годы жизни «сердечника» минимум на шесть лет

Сегодня артериальная гипертония — самая распространённая болезнь в России. Многие просто не знают о том, что у них повышенное артериальное давление: они не бывают у терапевта и не проходят обследование. Считают, что чувствуют себя хорошо, следовательно — здоровы. Но высокое артериальное давление, как и повышенный холестерин со временем приводят к износу сосудов, развитию атеросклероза, а там уже не за горами — инсульт или инфаркт. При этом человек может чувствовать себя вполне удовлетворительно. Отсюда и миф, что инфаркт случился внезапно. Увы, ничего в нашем организме просто так не происходит.