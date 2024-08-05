Тихий убийца: лишний вес уменьшает годы жизни «сердечника» минимум на шесть лет

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Сегодня артериальная гипертония — самая распространённая болезнь в России. Многие просто не знают о том, что у них повышенное артериальное давление: они не бывают у терапевта и не проходят обследование. Считают, что чувствуют себя хорошо, следовательно — здоровы. Но высокое артериальное давление, как и повышенный холестерин со временем приводят к износу сосудов, развитию атеросклероза, а там уже не за горами — инсульт или инфаркт. При этом человек может чувствовать себя вполне удовлетворительно. Отсюда и миф, что инфаркт случился внезапно. Увы, ничего в нашем организме просто так не происходит.
Почему сердечно-сосудистые заболевания сегодня вышли на первое место по смертности и что является лучшей профилактикой их развития, рассказала главный внештатный специалист по общей практике и семейной медицине минздрава Белгородской области Татьяна Михайлова.
— Можно много говорить о том, что именно образ жизни является основным фактором, влияющим на здоровье сердца и сосудов, как и всего организма в целом. Но мне бы хотелось начать с другого. Лишний вес. Ожирение. Эти проблемы сегодня у каждого второго россиянина. Не надо ходить далеко. Достаточно посмотреть вокруг — на своих соседей, родных, друзей, знакомых, а может быть, и на себя в зеркало, чтобы понять: это действительно серьёзная проблема, — говорит Татьяна Владимировна.
Ведущую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в первую очередь занимает уменьшение массы тела, уверена специалист.
Каждый больной ССЗ должен понимать, что если его индекс тела больше 30, то это укорачивает годы жизни минимум на 6 лет. Рассчитать индекс тела (ИМТ) несложно: надо массу тела в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Но проще найти в интернете любой онлайн-калькулятор, который произведёт все эти расчёты самостоятельно.
Если получится менее 18,5 — это говорит о дефиците веса, от 18,5 до 24,9 — нормальный вес, избыточным он будет, если ИМТ составит до 29,9. А вот цифра больше этого значения говорит об ожирении. Ожирение — это медицинский термин, бывают ожирение первой, второй и третьей степени. Все они чрезвычайно вредны для состояния человека и неминуемо приводят к серьезным осложнениям здоровья.
— А вот для того, чтобы похудеть и иметь нормальную массу тела, нужно заниматься физической активностью — минимум 10 тысяч шагов в день, правильно питаться, не налегать на солёное и фастфуды, а больше есть натуральных продуктов: куриную грудку, фрукты, овощи, рыбу, творог, кефир. Норма для нормальной жизнедеятельности человека — 500 граммов овощей и фруктов в день, картофель, которым так увлекаются многие белгородцы, не считается, — говорит врач.
Чтобы защитить сосуды, не нужно искать каких-то мифических рецептов их чистки и идти на поводу у мошенников, предлагающих такие услуги. Почистить сосуды невозможно, говорит Татьяна Владимировна. Атеросклеротическая бляшка образует, по сути, часть сосудистой системы: холестерин начинает забивать микротрещины сосуда, на этом месте со временем появляется небольшой рубец. Там скапливается кальций, защитные клетки, которые пытаются повлиять на воспалительную реакцию. А на рубец начинает оседать холестерин низкой плотности. Таким образом, уничтожить это образование, не повредив сам сосуд, уже невозможно.
Поэтому лучше стремиться к тому, чтобы таких бляшек было поменьше. Следить за своим уровнем холестерина в крови и правильно питаться. Лучший защитник сосудов — комплекс жирных кислот омега 3, который находится в рыбе, морепродуктах, рыбьем жире. Если есть меньше животного жира, а больше белого мяса, рыбы, клетчатки, это поможет работе нашего сердца.
— И конечно, нужно преодолевать стресс, хотя этому непросто научиться, чтобы перестать его «заедать». Медитация, спокойная музыка на расслабление, нормальная двигательная активность помогут снизить уровень стресса, в котором мы все сейчас живем. Надо думать о хорошем, переключать себя на позитивные мысли, — считает специалист.