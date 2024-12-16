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Posted 16 декабря, 13:04

Published 16 декабря, 13:04

Modified 16 декабря, 13:04

Updated 16 декабря, 13:04

Новогоднюю ночь сопровождает обильное застолье

Совместить приятное с полезным: как не набрать вес во время новогодних праздников?

16 декабря 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney. Новогоднюю ночь сопровождает обильное застолье

Белгородский врач рассказал, как не отъесться на новогодних застольях

Сюжет
Новый год
Новогодний стол — ночной кошмар всех, кто боится набрать вес. Как не испортить ограничениями себе праздничные каникулы и не получить плюс на весах, рассказал врач-диетолог центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Перед застольем неплохо будет съесть несколько ломтиков свиного сала, говорит врач Александр Четвериков. Содержащийся в нём жир обволакивает желудок и замедляет всасывание алкоголя в кровь. Так и печени будет легче, и похмелье на утро будет не таким тяжёлым.

Лучше выпить один-два бокала хорошего красного сухого вина, в котором содержится мощный, в частности противораковый, антиоксидант — ресвератрол.

Традиционное застолье можно заменить шурпой на костре или шашлыком.

«Если вы гостили на Кавказе, то наверняка обратили внимание, какая пища преобладает на столах. Мясо, сыр, много зелени и овощей. С таким количеством белка, сложных углеводов и клетчатки организму легче справиться с обилием вина, которое там делают почти в каждом доме. Наверное, поэтому на Кавказе так много долгожителей и почти нет людей, страдающих алкоголизмом», — говорит диетолог.

Если отказаться от традиций сил нет, то в новогодних салатах — оливье, селёдке под шубой — замените жирный майонез на другой соус. Вот рецепт приготовления одного из них:

  • Купите 200 грамм натурального йогурта;
  • Добавьте в него пару растёртых варёных желтков;
  • Затем горчицу, чёрный перец и лимонный сок;
  • Заправьте блюдо прямо перед подачей к столу.

Чтобы и попробовать любимые новогодние блюда и не корить себя за прибавку на весах, необходимо на следующие два дня дать организму «отдохнуть». Не сажать его на строгую диету, но выбрать более лёгкий рацион.

Утром после застолья выпить куриного бульона или съесть лёгкий овощной суп. Пить много воды, есть больше фруктов и овощей в принципе.

Алкоголь лучше исключить вообще, хотя бы до Рождества. Спиртные напитки могут помочь создать праздничное настроение, а могут испортить его не только вам, но и остальным гостям.

Главный способ не набрать лишний вес — помнить о физической активности. Можно обойтись без спортивного зала. Достаточно прогуляться по зимнему городу, покататься на горке, коньках или лыжах.

Это поможет сохранить баланс между потребляемой пищей и необходимой для её «переработки» нагрузкой.

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#Валерия Колесникова#Общество#Новый год#Здоровье#Праздники#Питание#Рецепты#Диета новогодняя
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