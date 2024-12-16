Совместить приятное с полезным: как не набрать вес во время новогодних праздников?

Перед застольем неплохо будет съесть несколько ломтиков свиного сала, говорит врач Александр Четвериков. Содержащийся в нём жир обволакивает желудок и замедляет всасывание алкоголя в кровь. Так и печени будет легче, и похмелье на утро будет не таким тяжёлым.