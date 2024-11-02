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Новогодние каникулы

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2024
У россиян будет короткая рабочая неделя. Когда отдохнём?
Ноябрьские выходные перенесли, из-за этого сократилась рабочая неделя. Граждане будут работать четыре дня вместо пяти. Когда смогут отдохнуть?
2 ноября, 07:45
У белгородцев будет больше шансов уехать в Москву на новогодние каникулы
10 октября, 08:05
В предстоящие выходные в Белгороде не будет работать ярмарка
5 января, 11:12
2023
Какое совпадение: В Краснодаре откроют аэропорт «Пашковский», а в Киеве — «Борисполь»
15 декабря 2023, 02:20
К Рождеству 2023 года белгородцы намусорили в полтора раза больше, чем год назад
30 января 2023, 07:55
В два раза меньше пациентов пришли в новогодние дни в травмпункт Старого Оскола
Вдвое по сравнению с прошлыми годами сократилось число пациентов, которые пришли за помощью в травмпункт Старого Оскола в январские праздники.
14 января 2023, 07:15
2022
Будут ли оплачивать дежурства педагогов в ссузах на новогодних каникулах
28 декабря 2022, 14:13
Должны ли учителя работать на новогодних каникулах в школах Белгородской области?
27 декабря 2022, 20:05
Иконников рассказал о графике работы белгородских медорганизаций в новогодние дни
20 декабря 2022, 13:33
Дети из белгородского приграничья посетят новогоднюю ёлку в Москве
Поездку в столицу в зимние каникулы планируют организовать для 270 юных белгородцев, рассказал Вячеслав Гладков.
3 декабря 2022, 04:48
Куда поехать отдохнуть на новогодних каникулах
17 ноября 2022, 10:38
Новогодние каникулы в 2023 году продлятся девять дней
Правительство РФ опубликовало утверждённый список нерабочих дней на следующий год.
30 августа 2022, 07:45
Минтруд опубликовал график новогодних каникул в 2023 году
23 июня 2022, 09:19
2021
Белгородцы не согласны с идеей Жириновского обменивать новогодние каникулы на отпуска
30 декабря 2021, 14:22
Белгородэнерго напоминает о правилах электробезопасности в новогодние праздники
30 декабря 2021, 10:26
Как белгородцы провели каникулы: лотерейные билеты, путешествия, ремонт и еда на дом
22 января 2021, 08:15
2018
Праздник к нам приходит!
18 декабря 2018, 13:25

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