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Posted 20 декабря, 13:39

Published 20 декабря, 13:39

Modified 20 декабря, 13:39

Updated 20 декабря, 13:39

Сильнее всего вновь подорожали огурцы с помидорами

Овощная нарезка и яйца с сыром для салатов подорожали в Белгороде перед Новым годом

20 декабря 2024, 13:39
Фото: 1MI. Сильнее всего вновь подорожали огурцы с помидорами

В Белгородской области уже несколько недель сильно растут в цене овощи

Сюжет
Новый год
Специалисты Белгородстата вновь представили перечень продуктов, которые прибавили в цене за прошедшую неделю. Список в целом предсказуемый, но есть и неожиданные позиции.

В тройке лидеров по росту цен уже долгое время остаются свежие огурцы (+9,05%) и помидоры (+7,28%). К ним за прошедшую неделю добавились яблоки, хотя прибавили не так сильно (+2,27%).

Подорожали белокочанная капуста (+2,22%), байховый чёрный чай (+2,19%), пшеничная мука (+1,96%) и — впервые за долгое время — маргарин (+1,64%).

Продолжает увеличиваться цена на сливочное масло и десяток куриных яиц (оба +1,62%). Вместе с ними дорожают молоко (+1,61%), сметана (+1,47%) и репчатый лук (1,31%).

Прибавка есть и в стоимости овощных детских консервов (+1,10%), бананов (+1,09%), сыра (+1,08%), творога (+1,07%).

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новый год#Цены#Новости Белгорода#Яблоки#Подорожание#Помидоры#Огурцы#Белгород
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