Овощная нарезка и яйца с сыром для салатов подорожали в Белгороде перед Новым годом

Posted 20 декабря, 13:39
Published 20 декабря, 13:39
Modified 20 декабря, 13:39
Updated 20 декабря, 13:39
В тройке лидеров по росту цен уже долгое время остаются свежие огурцы (+9,05%) и помидоры (+7,28%). К ним за прошедшую неделю добавились яблоки, хотя прибавили не так сильно (+2,27%).
Подорожали белокочанная капуста (+2,22%), байховый чёрный чай (+2,19%), пшеничная мука (+1,96%) и — впервые за долгое время — маргарин (+1,64%).
Продолжает увеличиваться цена на сливочное масло и десяток куриных яиц (оба +1,62%). Вместе с ними дорожают молоко (+1,61%), сметана (+1,47%) и репчатый лук (1,31%).
Прибавка есть и в стоимости овощных детских консервов (+1,10%), бананов (+1,09%), сыра (+1,08%), творога (+1,07%).