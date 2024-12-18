Не меньше тысячи: в этом году новогодние деревья на ёлочных базарах подорожали

Posted 18 декабря, 13:50
Published 18 декабря, 13:50
Modified 18 декабря, 13:52
Updated 18 декабря, 13:52
Практикантка Бел.Ру побывала на трёх ёлочных базарах — у рынка «Солнечный», у рынка «Семейный» и у «Сити Молла». Торговля там была уже в полном разгаре.
Покупателям предлагают ели и сосны. Выбор довольно разнообразный — от маленького деревца в горшочке до большого трёхметрового. Но можно найти и небольшую ель от полуметра.
Цены на всех трёх точках оказались одинаковыми. Сосна стоит 1000 рублей за метр, ель — 1200 рублей за метр. Новогодние деревья, как и обычно, подорожали, но, как и всегда, пользуются большим спросом среди жителей Белгорода.
Торговать деревьями в Белгороде начали в прошедшую субботу. Деревья привозят из питомников Ижевска, Перми, Челябинска, Брянска и Ярославля. 17 точек в городе работают с 9 до 21 часа. Их стало меньше, объяснили это падением спроса на живые деревья. По ссылке можно найти карту ёлочных базаров.