Не меньше тысячи: в этом году новогодние деревья на ёлочных базарах подорожали

Торговать деревьями в Белгороде начали в прошедшую субботу. Деревья привозят из питомников Ижевска, Перми, Челябинска, Брянска и Ярославля. 17 точек в городе работают с 9 до 21 часа. Их стало меньше, объяснили это падением спроса на живые деревья. По ссылке можно найти карту ёлочных базаров.