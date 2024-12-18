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Posted 18 декабря, 13:50

Published 18 декабря, 13:50

Modified 18 декабря, 13:52

Updated 18 декабря, 13:52

ёлочные базары в Белгороде

Не меньше тысячи: в этом году новогодние деревья на ёлочных базарах подорожали

18 декабря 2024, 13:50
Фото: Анастасия Капанжи. bel.ru. ёлочные базары в Белгороде

В Белгороде цены на сосны на ёлочных базарах начинаются от тысячи рублей

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Новости Белгорода
В областном центре 14 декабря начали продавать живые сосны и ели. Их стоимость начинается от 1000 и 1200 рублей за метр соответственно.

Практикантка Бел.Ру побывала на трёх ёлочных базарах — у рынка «Солнечный», у рынка «Семейный» и у «Сити Молла». Торговля там была уже в полном разгаре.

Покупателям предлагают ели и сосны. Выбор довольно разнообразный — от маленького деревца в горшочке до большого трёхметрового. Но можно найти и небольшую ель от полуметра.

Цены на всех трёх точках оказались одинаковыми. Сосна стоит 1000 рублей за метр, ель — 1200 рублей за метр. Новогодние деревья, как и обычно, подорожали, но, как и всегда, пользуются большим спросом среди жителей Белгорода.

Торговать деревьями в Белгороде начали в прошедшую субботу. Деревья привозят из питомников Ижевска, Перми, Челябинска, Брянска и Ярославля. 17 точек в городе работают с 9 до 21 часа. Их стало меньше, объяснили это падением спроса на живые деревья. По ссылке можно найти карту ёлочных базаров.

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ёлочные базары в Белгородеёлочные базары в Белгороде
ёлочные базары в Белгородеёлочные базары в Белгороде
ёлочные базары в Белгородеёлочные базары в Белгороде
ёлочные базары в Белгородеёлочные базары в Белгороде
ёлочные базары в Белгородеёлочные базары в Белгороде
ёлочные базары в Белгороде. Фото: Анастасия Капанжи. bel.ru
Новогодние ёлки в Белгороде: как выбрать и где купить
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#Евгений Грицков#Фоторепортаж#Новости Белгорода#Белгород#Ёлочные базары#Живые ели и сосны#Цены на новогодние деревья в Белгороде
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