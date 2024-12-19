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Posted 19 декабря, 09:52

Published 19 декабря, 09:52

Modified 19 декабря, 10:22

Updated 19 декабря, 10:22

Путин объяснил причины заметного подорожания продуктов питания

Почему в России резко выросли цены на продукты? Ответил Путин

19 декабря 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney.

Путин объяснил причины заметного подорожания продуктов питания

Объективные и субъективные причины президент России назвал в ходе прямого эфира. Он поднял тему роста цен на мясо, молоко и масло.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что в стране продолжают увеличиваться обёмы производимой отечественной продукции — каждый год количество товаров увеличивается примерно на 3%. При этом мясная продукция в стране полностью отечественная.

Несмотря на то, что это хороший показатель, у него есть и минусы, которые влияют на конечную цену: россияне в два раза больше других стран едят мяса — уходит примерно 80 килограмм в год на одного человека. Отсюда и рост цен.

Та же ситуация и с молоком: увеличивается не только производство, но и потребление. Из-за этого возникли проблемы с дефицитом масла, а впоследствии — ростом цен на этот товар на 33-34%.

«Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление. <…> Вторая объективная причина — это урожай. Третья объективная причина — рост мировых цен на некоторые продукты. Ну и, конечно, в известной степени сказываются эти ограничения внешние. Санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но всё-таки так или иначе отрожают, потому что удорожают логистику и так далее», — объяснил рост цен на продукты президент.

В то же время, как отметил Путин, есть и субъективные причины подорожания: например, некоторые эксперты сччитают, что в Центральном банке могли раньше начать использовать определённые инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.

«Правительство наше думает о будущем. Формулирует задачи, национальные цели развития, национальные проекты. Но неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, в отраслевом разрезе. Думать о развитии отрасли, отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса. <…> И нужно было бы принимать вот эти своевременные решения. Это вещь неприятная и плохая на самом деле — рост цен. Но, надеюсь, что в целом сохраняя макроэкономические показатели, мы с этим тоже справимся», — заключил глава страны.
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