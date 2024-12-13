Как изменилась цена на икру в Белгородской области за год

В преддверии праздников белгородцы покупают деликатес, пользующийся к Новому году неизменным спросом, — икру. Журналисты Бел.Ру изучили ассортимент торговых сетей в Белгороде и обнаружили, что многие из них предлагают этот продукт со скидками. Однако следует учитывать, что в большинстве случаев речь идёт об имитации. Настоящая красная икра продаётся по значительно более высоким ценам.