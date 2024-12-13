Как изменилась цена на икру в Белгородской области за год

Posted 13 декабря, 09:06
Published 13 декабря, 09:06
Modified 13 декабря, 09:08
Updated 13 декабря, 09:08
В преддверии праздников белгородцы покупают деликатес, пользующийся к Новому году неизменным спросом, — икру. Журналисты Бел.Ру изучили ассортимент торговых сетей в Белгороде и обнаружили, что многие из них предлагают этот продукт со скидками. Однако следует учитывать, что в большинстве случаев речь идёт об имитации. Настоящая красная икра продаётся по значительно более высоким ценам.
По данным Белгородстата, средние потребительские цены по Белгородской области на отечественную икру лососёвых рыб за ноябрь 2023 года составили 5965,38 рубля за кг, а за октябрь 2024 года — 6615,66 рубля за кг.
Индекс потребительских цен на икру лососёвых рыб по области за октябрь 2024 года к октябрю 2023 года составил 113,9%.
Напомним, в сравнении с прошлым годом цена на оливье в России выросла примерно на 20%. В 2023-м в среднем по стране, если опираться на декабрьские цены, приготовление салата могло обойтись в 231 рубль.