Масла не вижу, курицы не вижу: белгородских продуктов по низким ценам нужно больше

Posted 16 декабря, 09:46
Published 16 декабря, 09:46
Modified 16 декабря, 09:48
Updated 16 декабря, 09:48
Согласно докладу министра сельского хозяйства Белгородской области, за 2024 год прокуратура выявила более 52 нарушений в сфере ценообразования. Кроме того, заведено как минимум 28 дел по ст. 14.6 КоАП РФ (непредставление предложения о цене на продукцию по государственному оборонному заказу), по которой юрлица могут заплатить штраф до полумиллиона рублей, а должностные — до 50 тысяч.
Также руководители торговых предприятий получили шесть представлений, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности и 103 предостережения получили руководители торговых объектов. Прокуратура сообщает, что к ним также поступило семь заявлений о нарушении ценообразования.
Министр Александр Набоков заявил, что министерство сельского хозяйства и продовольствия региона для борьбы с высокими и завышенными ценами проводит еженедельный мониторинг стоимости продуктов питания и их наличия, направляет в прокуратуру информацию о повышении цен, заключает меморандумы о наценке не более 10% и проводит ярмарки.
По словам чиновника, все эти мероприятия помогают Белгородской области оставаться регионом с самой недорогостоящей продуктовой корзиной в ЦФО и по России. Однако к докладу Набокова возникли вопросы.
«Мы с вами являемся одним из крупнейших производителей мяса курицы, например. Я не вижу здесь курицы. Мы с вами являемся одним из самых крупных производителей сахара. Я не вижу здесь сахара. Это самое простое, что я вам называю. Мы — регион с высокой организацией сельского хозяйства, с высочайшей культурой земледелия. Мы один из образцовых регионов с точки зрения животноводства. У нас с вами совсем другая стоимость должна быть. На большее количество продуктов питания», — прокомментировал данные по продуктовой корзине Белгородской области Вячеслав Гладков.
Далее чиновник получил замечание по поводу организации предстоящих праздничных ярмарок, т. к. из других регионов в Белгородскую область для участия в мероприятиях пригласили только 24 производителя. По словам главы региона, «результативность такой работы — ноль», а отчитываться с такими результатами — стыдно. Также губернатор заявил, что представителей от регионов должно быть в четыре раза больше.
Попали «под раздачу» и главы муниципалитетов, т. к. участия в работе по привлечению гостей они не принимают, хотя могут и должны. Вячеслав Гладков поставил задачу в 10 раз увеличить список гостей и пересмотреть список продукции, которую представят на ярмарках. Например, убрать сахарную вату.
Так, в праздничные дни в Белгородской области обещают провести более сотни ярмарок, а еженедельную реализации продукции — повысить до 50 тонн.