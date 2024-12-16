Масла не вижу, курицы не вижу: белгородских продуктов по низким ценам нужно больше

Далее чиновник получил замечание по поводу организации предстоящих праздничных ярмарок, т. к. из других регионов в Белгородскую область для участия в мероприятиях пригласили только 24 производителя. По словам главы региона, «результативность такой работы — ноль», а отчитываться с такими результатами — стыдно. Также губернатор заявил, что представителей от регионов должно быть в четыре раза больше.