Последний рывок: перед Новым годом придётся поработать шесть дней подряд

Posted 23 декабря, 06:26
Published 23 декабря, 06:26
Modified 23 декабря, 06:28
Updated 23 декабря, 06:28
В России стартовала длинная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря включительно. Выходной день с субботы перенесли на понедельник, 30 декабря, чтобы россияне смогли отдохнуть перед Новым годом три дня подряд — с 29 по 31 числа.
Всего на новогодних праздниках работающие россияне отдохнут 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно. Первый рабочий день придётся на четверг, поэтому после длинных выходных долго работать будет не нужно.
Как в этом году отдыхают школьники и студенты, редакция Бел.Ру писала здесь.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по труду объяснял, что рабочий день 28 декабря не будет сокращённым, а делать его выходным, чтобы избежать шестидневной недели, отказались. Канун Нового года объявлять выходным на постоянной основе также не стали.