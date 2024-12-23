bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 06:26

Published 23 декабря, 06:26

Modified 23 декабря, 06:28

Updated 23 декабря, 06:28

Перед Новым годом придётся поработать больше

Последний рывок: перед Новым годом придётся поработать шесть дней подряд

23 декабря 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney. Перед Новым годом придётся поработать больше

Предновогодняя шестидневная рабочая неделя стартовала в России

Вместо привычных пяти рабочих дней россиянам придётся проработать все шесть. Длинная неделя уже стартовала — ею и закончится рабочий год, а перед Новым годом жителей страны ждёт три выходных дня.

В России стартовала длинная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря включительно. Выходной день с субботы перенесли на понедельник, 30 декабря, чтобы россияне смогли отдохнуть перед Новым годом три дня подряд — с 29 по 31 числа.

Всего на новогодних праздниках работающие россияне отдохнут 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно. Первый рабочий день придётся на четверг, поэтому после длинных выходных долго работать будет не нужно.

Как в этом году отдыхают школьники и студенты, редакция Бел.Ру писала здесь.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по труду объяснял, что рабочий день 28 декабря не будет сокращённым, а делать его выходным, чтобы избежать шестидневной недели, отказались. Канун Нового года объявлять выходным на постоянной основе также не стали.

Новогодние праздники: сколько дней отдыхаем и будет ли 31 декабря рабочим днём?
Узнать подробнее
Читайте также:
Какой Новый год без ёлки? Где купить праздничное дерево в СтроителеК Новому году готовы: Белгород полностью украсили к праздникамБелгородские междугородние автобусы будут ездить иначе на новогодних праздниках
#Александра Склярова#Общество#Рабочая неделя#Россия#Неделя#Шестидневная рабочая неделя
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика