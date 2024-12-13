В Госдуме отказались сделать 31 декабря выходным днём

Posted 13 декабря, 10:03
Published 13 декабря, 10:03
Modified 13 декабря, 10:03
Updated 13 декабря, 10:03
В этом году все россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января включительно. Канун Нового года также будет выходным, однако он не всегда является таковым.
Ранее в Госдуму поступил законопроект о включении 31 декабря в новогодние каникулы, однако такое предложение депутаты отклонили.
Проект, внесённый ЛДПР ещё в 2020 году, предлагал заменить выходной 8 января на 31 декабря, чтобы повысить эффективность работы в последний день года. Последняя рабочая неделя в этом году станет для россиян шестидневной, а 28 декабря не будет сокращённым, хотя это и предлагали в Госдуме.
Напомним, что президент России Владимир Путин предлагал сделать 31 декабря нерабочим днём ещё в 2019 году, но в 2020 началась пандемия коронавирусной инфекции.