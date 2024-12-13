bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 10:03

Published 13 декабря, 10:03

Modified 13 декабря, 10:03

Updated 13 декабря, 10:03

31 декабря не будет выходным днём

В Госдуме отказались сделать 31 декабря выходным днём

13 декабря 2024, 10:03
Фото: 1MI. 31 декабря не будет выходным днём
Сюжет
Новый год
Такой законопроект поступил в Госдуму около четырёх лет назад. Тогда депутаты просили объявить канун Нового года постоянным выходным днём, но им отказали, пишут «Ведомости».

В этом году все россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января включительно. Канун Нового года также будет выходным, однако он не всегда является таковым.

Ранее в Госдуму поступил законопроект о включении 31 декабря в новогодние каникулы, однако такое предложение депутаты отклонили.

Проект, внесённый ЛДПР ещё в 2020 году, предлагал заменить выходной 8 января на 31 декабря, чтобы повысить эффективность работы в последний день года. Последняя рабочая неделя в этом году станет для россиян шестидневной, а 28 декабря не будет сокращённым, хотя это и предлагали в Госдуме.

Напомним, что президент России Владимир Путин предлагал сделать 31 декабря нерабочим днём ещё в 2019 году, но в 2020 началась пандемия коронавирусной инфекции.

Новогодние праздники: сколько дней отдыхаем и будет ли 31 декабря рабочим днём?
Узнать подробнее
Читайте также:
Как изменилась цена на вторичку в Белгороде перед новогодними праздниками?Количество поездов, готовых отвезти белгородцев в Москву на Новый год, растётНовогодний деликатес: сколько стоит икра в Белгороде в преддверии праздника?
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новый год#Россия#Выходной#31 декабря#Белгород#Выходной день
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика