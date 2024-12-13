В Госдуме отказались сделать 31 декабря выходным днём

Проект, внесённый ЛДПР ещё в 2020 году, предлагал заменить выходной 8 января на 31 декабря, чтобы повысить эффективность работы в последний день года. Последняя рабочая неделя в этом году станет для россиян шестидневной, а 28 декабря не будет сокращённым, хотя это и предлагали в Госдуме.