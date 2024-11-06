Сколько дней в этом году россияне будут отдыхать на новогодних праздниках?

Posted 6 ноября, 09:46
Published 6 ноября, 09:46
Modified 6 ноября, 09:48
Updated 6 ноября, 09:48
На новогодние каникулы в этом году россиянам выделили 11 дней отдыха подряд: с 29 декабря по 8 января.
Последняя рабочая неделя 2024 года будет немного длиннее обычного: с 23 по 28 декабря — россиянам, как и в ноябре, снова придётся работать шесть дней. Первый же рабочий день следующего года придётся на четверг, 9 января.
Выходные, выпадающие на праздники, перенесут. Так, субботний выходной 4 января передвинут на 2 мая 2025 года, а воскресенье, 5 января, станет дополнительным выходным днём 31 декабря 2025 года, пояснила эксперт.
Напомним, что в конце октября и начале ноября у россиян была длинная рабочая неделя. Нынешняя же, наоборот, укороченная из-за празднования Дня народного единства в понедельник, 4 ноября.