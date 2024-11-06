bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 09:46

Published 6 ноября, 09:46

Modified 6 ноября, 09:48

Updated 6 ноября, 09:48

Стало известно, сколько дней продлятся новогодние каникулы для россиян

Сколько дней в этом году россияне будут отдыхать на новогодних праздниках?

6 ноября 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney.

Стало известно, сколько дней продлятся новогодние каникулы для россиян

Сюжет
Новый год
В этом году жителей России ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя, однако она предшествует новогодним каникулам, которые продлятся целых 11 дней. Подробности «Ленте.ру» сообщила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

На новогодние каникулы в этом году россиянам выделили 11 дней отдыха подряд: с 29 декабря по 8 января.

Последняя рабочая неделя 2024 года будет немного длиннее обычного: с 23 по 28 декабря — россиянам, как и в ноябре, снова придётся работать шесть дней. Первый же рабочий день следующего года придётся на четверг, 9 января.

Выходные, выпадающие на праздники, перенесут. Так, субботний выходной 4 января передвинут на 2 мая 2025 года, а воскресенье, 5 января, станет дополнительным выходным днём 31 декабря 2025 года, пояснила эксперт.

Напомним, что в конце октября и начале ноября у россиян была длинная рабочая неделя. Нынешняя же, наоборот, укороченная из-за празднования Дня народного единства в понедельник, 4 ноября.

Россиян ждёт ещё одна длинная рабочая неделя. А когда отдыхать?
Узнать подробнее
Читайте также:
У россиян будет короткая рабочая неделя. Когда отдохнём?Снег и мокрый снег «порадуют» белгородцев перед началом рабочей недели
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новый год#Праздник#Праздничные выходные#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика