Новогодние праздники: сколько дней отдыхаем и будет ли 31 декабря рабочим днём?

Posted 4 декабря, 10:15
Published 4 декабря, 10:15
Modified 4 декабря, 13:50
Updated 4 декабря, 13:50
Россияне на ближайших зимних праздниках будут отдыхать 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
Однако есть нюанс: перед началом праздничных выходных жителей страны ждёт длинная рабочая неделя — работать придётся шесть дней. Трудовой день с 30 декабря перенесли на субботу, 28 числа, чтобы россиянам не пришлось выходить на работу перед праздничным днём. Именно поэтому последняя рабочая неделя будет шестидневной, но без сокращённого дня в субботу.
В то же время первая неделя после праздничных каникул обрадует многих — она как раз станет сокращённой. Первый рабочий день в 2025 году выпадает на 9 января — это четверг, поэтому трудовые будни займут всего два дня. Выход после продолжительного отдыха будет не таким тяжёлым.
В канун Нового года россияне смогут заняться подготовкой к празднику, поскольку этот день в 2024 году сделали выходным. Отдохнуть получится и в понедельник, 30 декабря, из-за переноса выходного дня с субботы, 28 числа.
Однако такое решение Минсоцтруда касается только работников с пятидневным графиком.
Школьникам, обучающимся по четвертям, на новогодних каникулах повезёт чуть больше, чем взрослым: их отдых продлится на пару дней дольше.
Несмотря на то, что начало новогодних каникул у них выпадает на 29 декабря, последний день отдыха намечен на 12 января — воскресенье. Общее количество выходных дней у школьников составит 15 дней.
Тем же детям, кто учится по триместрам, повезло меньше: их количество выходных не будет отличаться от дней у взрослых. Они тоже будут отдыхать с 29 декабря по 8 января.
Однако следующие недельные выходные учеников по триместрам ждут уже в феврале — с 15 по 24 числа — в то время как каникулы у детей по четвертям ожидаются только в конце марта.
В России зимние каникулы также предусмотрены для студентов колледжей и вузов, однако высшие образовательные учреждения зачастую самостоятельно определяют их график. В то же время в Минобрнауки установили минимальную продолжительность зимних каникул — они должны длиться не менее двух недель.
Учебный процесс в колледжах делится на два семестра, и после каждой сессии — будь то зимняя или летняя — студенты получают время на отдых. Конкретные даты зимних каникул устанавливаются администрацией колледжа, поэтому могут длиться, например, с 30 декабря по 14 января, либо с 25 декабря по 7 января, либо с 23 января по 5 февраля. Для получения точной информации лучше обратиться в ваш колледж.
В университетах применяется аналогичная система, которая также включает два семестра и две сессии в течение учебного года. Зимние каникулы для студентов вузов, как правило, составляют две недели, начиная с 25 января и завершаясь 9 февраля. Перед выходными студенты сдают зимнюю сессию.
Помимо новогодних выходных, в 2025 году россиян ждут и другие. Так как 4 и 5 января попадают на выходные (субботу и воскресенье), их решили перенести на 2 мая (пятницу) и 31 декабря (среду).
Праздничные выходные, следующие за новогодними, ожидаются в феврале и марте. Однако в предстоящем году День защитника Отечества и Международный женский день изначально оказались нерабочими, выпав на воскресенье и субботу соответственно.
Поэтому, чтобы россияне не потеряли выходные, их перенесут на другие даты. Так, вместо 23 февраля отдых россиян ожидает 8 мая, а вместо 8 марта — 13 июня. Также стоит отметить, что 7 марта, выпадающее на пятницу, станет сокращённым рабочим днём — его продолжительность уменьшится на один час.
Май порадует россиян множеством выходных: с 1 по 4 число и с 8 по 11. Кроме того, 30 апреля также сократят на один рабочий час. Следующие длинные выходные ожидаются с 12 по 15 июня, а 11 числа (в среду) россиянам тоже придётся работать на один час меньше.
Начало ноября начнётся с рабочего дня, поскольку 1 ноября выпадает на субботу, но этот выходной перенесут на 3 ноября. Со 2 по 4 ноября россияне пробудут на заслуженном отдыхе.
Что касается следующего года, то новогодние выходные окажутся менее продолжительными: трудящиеся смогут отдохнуть 27 и 28 декабря, которые выпадают на выходные, но на работу придется выйти 29 и 30 декабря (в понедельник и вторник). Канун праздника, как и в этом году, останется выходным.