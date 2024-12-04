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Posted 4 декабря, 10:15

Published 4 декабря, 10:15

Modified 4 декабря, 13:50

Updated 4 декабря, 13:50

Новогодние каникулы начнутся уже 29 декабря

Новогодние праздники: сколько дней отдыхаем и будет ли 31 декабря рабочим днём?

4 декабря 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney. Новогодние каникулы начнутся уже 29 декабря
Сюжет
Новый год
Наступил декабрь, в конце которого нас ожидает любимый многими праздник — Новый год. Но когда начнётся долгожданный отдых, сколько он продлится и когда ожидать следующих длинных выходных? Ответы на эти вопросы выяснила редакция Бел.Ру.

Новогодние праздники 2024-2025: сколько дней отдыхаем?

Россияне на ближайших зимних праздниках будут отдыхать 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

Однако есть нюанс: перед началом праздничных выходных жителей страны ждёт длинная рабочая неделя — работать придётся шесть дней. Трудовой день с 30 декабря перенесли на субботу, 28 числа, чтобы россиянам не пришлось выходить на работу перед праздничным днём. Именно поэтому последняя рабочая неделя будет шестидневной, но без сокращённого дня в субботу.

В то же время первая неделя после праздничных каникул обрадует многих — она как раз станет сокращённой. Первый рабочий день в 2025 году выпадает на 9 января — это четверг, поэтому трудовые будни займут всего два дня. Выход после продолжительного отдыха будет не таким тяжёлым.

Новогодние выходные 2024–2025 гг.Новогодние выходные 2024–2025 гг.
Новогодние выходные 2024–2025 гг.. Фото: «Выберу.ру»

31 декабря — выходной или рабочий день?

В канун Нового года россияне смогут заняться подготовкой к празднику, поскольку этот день в 2024 году сделали выходным. Отдохнуть получится и в понедельник, 30 декабря, из-за переноса выходного дня с субботы, 28 числа.

Однако такое решение Минсоцтруда касается только работников с пятидневным графиком.

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Новогодние каникулы у школьников

Школьникам, обучающимся по четвертям, на новогодних каникулах повезёт чуть больше, чем взрослым: их отдых продлится на пару дней дольше.

Несмотря на то, что начало новогодних каникул у них выпадает на 29 декабря, последний день отдыха намечен на 12 января — воскресенье. Общее количество выходных дней у школьников составит 15 дней.

Тем же детям, кто учится по триместрам, повезло меньше: их количество выходных не будет отличаться от дней у взрослых. Они тоже будут отдыхать с 29 декабря по 8 января.

Однако следующие недельные выходные учеников по триместрам ждут уже в феврале — с 15 по 24 числа — в то время как каникулы у детей по четвертям ожидаются только в конце марта.

Новогодние каникулы у школьников, обучающихся по четвертям, продлятся с 29 декабря по 12 январяНовогодние каникулы у школьников, обучающихся по четвертям, продлятся с 29 декабря по 12 января
Новогодние каникулы у школьников, обучающихся по четвертям, продлятся с 29 декабря по 12 января. Фото: Изображение Midjourney

Новогодние каникулы у студентов

В России зимние каникулы также предусмотрены для студентов колледжей и вузов, однако высшие образовательные учреждения зачастую самостоятельно определяют их график. В то же время в Минобрнауки установили минимальную продолжительность зимних каникул — они должны длиться не менее двух недель.

Учебный процесс в колледжах делится на два семестра, и после каждой сессии — будь то зимняя или летняя — студенты получают время на отдых. Конкретные даты зимних каникул устанавливаются администрацией колледжа, поэтому могут длиться, например, с 30 декабря по 14 января, либо с 25 декабря по 7 января, либо с 23 января по 5 февраля. Для получения точной информации лучше обратиться в ваш колледж.

В университетах применяется аналогичная система, которая также включает два семестра и две сессии в течение учебного года. Зимние каникулы для студентов вузов, как правило, составляют две недели, начиная с 25 января и завершаясь 9 февраля. Перед выходными студенты сдают зимнюю сессию.

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Когда ожидать следующих длинных выходных в 2025 году?

Помимо новогодних выходных, в 2025 году россиян ждут и другие. Так как 4 и 5 января попадают на выходные (субботу и воскресенье), их решили перенести на 2 мая (пятницу) и 31 декабря (среду).

Праздничные выходные, следующие за новогодними, ожидаются в феврале и марте. Однако в предстоящем году День защитника Отечества и Международный женский день изначально оказались нерабочими, выпав на воскресенье и субботу соответственно.

Поэтому, чтобы россияне не потеряли выходные, их перенесут на другие даты. Так, вместо 23 февраля отдых россиян ожидает 8 мая, а вместо 8 марта — 13 июня. Также стоит отметить, что 7 марта, выпадающее на пятницу, станет сокращённым рабочим днём — его продолжительность уменьшится на один час.

Май порадует россиян множеством выходных: с 1 по 4 число и с 8 по 11. Кроме того, 30 апреля также сократят на один рабочий час. Следующие длинные выходные ожидаются с 12 по 15 июня, а 11 числа (в среду) россиянам тоже придётся работать на один час меньше.

Начало ноября начнётся с рабочего дня, поскольку 1 ноября выпадает на субботу, но этот выходной перенесут на 3 ноября. Со 2 по 4 ноября россияне пробудут на заслуженном отдыхе.

Что касается следующего года, то новогодние выходные окажутся менее продолжительными: трудящиеся смогут отдохнуть 27 и 28 декабря, которые выпадают на выходные, но на работу придется выйти 29 и 30 декабря (в понедельник и вторник). Канун праздника, как и в этом году, останется выходным.

Календарь рабочих и выходных дней на 2025 годКалендарь рабочих и выходных дней на 2025 год
Календарь рабочих и выходных дней на 2025 год. Фото: сайт «КонсультантПлюс»
Сколько дней будут отдыхать россияне в 2025 году?
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