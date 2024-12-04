Новогодние праздники: сколько дней отдыхаем и будет ли 31 декабря рабочим днём?

Учебный процесс в колледжах делится на два семестра, и после каждой сессии — будь то зимняя или летняя — студенты получают время на отдых. Конкретные даты зимних каникул устанавливаются администрацией колледжа, поэтому могут длиться, например, с 30 декабря по 14 января, либо с 25 декабря по 7 января, либо с 23 января по 5 февраля. Для получения точной информации лучше обратиться в ваш колледж.