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Posted 12 ноября, 11:05

Published 12 ноября, 11:05

Modified 12 ноября, 11:05

Updated 12 ноября, 11:05

28 декабря предложили сделать выходным днём в 2025 году

Чтобы не было шестидневки перед Новым годом: 28 декабря предложили сделать выходным

12 ноября 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney. 28 декабря предложили сделать выходным днём в 2025 году

Депутат предложил ввести для россиян дополнительный выходной перед Новым годом

Сюжет
Новый год
Депутат Госдумы предложил избежать шестидневную рабочую неделю в декабре и сделать субботу, 28 числа, выходным. Об этом сообщили журналисты УтроNews.

Депутат Госдумы Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днём, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года. Обращение уже направили вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».

Наумов отметил, что не для всех сфер экономики необходимо работать в последнюю субботу года, поэтому предложил региональным властям самостоятельно решить подобный вопрос. Он также подчеркнул важность новогодних каникул для семейного отдыха и туризма.

При этом Наумов добавил, что в некоторых сферах дополнительный рабочий день необходимо оставить, но в таком случае нужно поощрять сверхурочную занятость. Для детей же он предложил сделать 28 декабря днём промежуточных экзаменов, чтобы семьи смогли провести больше времени вместе перед праздниками.

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#Александра Склярова#Общество#Новый год#Новы год#Россия#Выходной#Выходной день#Шестидневная рабочая неделя
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