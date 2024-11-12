Чтобы не было шестидневки перед Новым годом: 28 декабря предложили сделать выходным

Posted 12 ноября, 11:05
Published 12 ноября, 11:05
Modified 12 ноября, 11:05
Updated 12 ноября, 11:05
Депутат Госдумы Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днём, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года. Обращение уже направили вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».
Наумов отметил, что не для всех сфер экономики необходимо работать в последнюю субботу года, поэтому предложил региональным властям самостоятельно решить подобный вопрос. Он также подчеркнул важность новогодних каникул для семейного отдыха и туризма.
При этом Наумов добавил, что в некоторых сферах дополнительный рабочий день необходимо оставить, но в таком случае нужно поощрять сверхурочную занятость. Для детей же он предложил сделать 28 декабря днём промежуточных экзаменов, чтобы семьи смогли провести больше времени вместе перед праздниками.