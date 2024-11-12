Чтобы не было шестидневки перед Новым годом: 28 декабря предложили сделать выходным

При этом Наумов добавил, что в некоторых сферах дополнительный рабочий день необходимо оставить, но в таком случае нужно поощрять сверхурочную занятость. Для детей же он предложил сделать 28 декабря днём промежуточных экзаменов, чтобы семьи смогли провести больше времени вместе перед праздниками.