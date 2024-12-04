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Posted 4 декабря, 14:03

Published 4 декабря, 14:03

Modified 4 декабря, 14:03

Updated 4 декабря, 14:03

Красная икра — традиционный продукт новогоднего стола

Новогодний деликатес: сколько стоит икра в Белгороде в преддверии праздника?

4 декабря 2024, 14:03
Фото: 1MI. Красная икра — традиционный продукт новогоднего стола

Журналисты изучили цены на икру в гипермаркетах Белгорода

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Новости Белгорода
Икра — это не только вкусный, но и полезный продукт, который может стать настоящим украшением любого стола. Особенно на новогодних праздниках. Во сколько обойдётся баночка и как выбрать качественный продукт? Читайте в материале Бел.Ру.

Сколько стоит икра в Белгороде в преддверии Нового года?

Осенью стоимость килограмма красной икры в 25 регионах России превысила 8 тысяч рублей. В Крыму, Московской и Мурманской областях она достигла 10,5-11 тысяч рублей. В Белгородской области цены не так кусаются, но всё равно гладят покупателя против шёрстки — здесь килограмм обойдётся в 6-7 тысяч рублей.

Однако это мелочи в сравнении со стоимостью чёрной икры. В прошлом году за банку белгородцы могли отдать целый прожиточный минимум — около 18 тысяч рублей.

Редакция Бел.Ру решила сравнить цены на икру в разных сетевых магазинах, используя сервис доставки продуктов «Купер».

Хотя бы помечтать: согласитесь отдать прожиточный минимум за 50 гр икры?
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Исследование начали с «Магнита». 200 грамм самой дешёвой икры — хотя назвать её таковой сложно, потому что продукт не натуральный, а имитированный — под брендом «Моя цена» обойдётся в 59,99 рубля.

Премиальные 90 грамм здесь стоят 979,99 рубля. Речь идёт о лососёвой икре горбуши от «Пеккони».

Самая дешёвая икра в «Магните» по данным «Купера»Самая дешёвая икра в «Магните» по данным «Купера»
Самая дорогая икра в "Магните" по данным "Купера"Самая дорогая икра в "Магните" по данным "Купера"
Самая дешёвая икра в «Магните» по данным «Купера». Фото: bel.ru

В «Пятёрочке» есть вариант доступнее — 200 грамм имитированной лососёвой икры бренда Fish House стоимостью 54,99 рубля. Если захочется потратиться к празднику, то можно позволить себе 100 грамм икры нерки «Красное Золото» за 1109 рублей.

Самая дешёвая икра в "Пятёрочке" по данным "Купера"Самая дешёвая икра в "Пятёрочке" по данным "Купера"
Самая дорогая икра в «Пятёрочке» по данным «Купера»Самая дорогая икра в «Пятёрочке» по данным «Купера»
Самая дешёвая икра в "Пятёрочке" по данным "Купера". Фото: bel.ru

Даше самый дешёвый продукт в «Ашане» обойдётся дороже, чем в предыдущих магазинах. Здесь чёрная имитированная икра «Балтийский Берег» стоит 69,90 рубля за банку в 220 грамм.

Самое дорогостоящее предложение — чёрная игра белуги «Астраханская Икра Национальное достояние». 113 грамм будут стоить 7799,99 рубля.

Самая дешёвая икра в "Ашане" по данным "Купера"Самая дешёвая икра в "Ашане" по данным "Купера"
Самая дорогая икра в «Ашане» по данным «Купера»Самая дорогая икра в «Ашане» по данным «Купера»
Самая дешёвая икра в "Ашане" по данным "Купера". Фото: bel.ru

В гипермаркете «Лента» имитированную лососёвую красную икру «365 дней» можно приобрести всего за 60,99 рубля. И здесь же представлен самый дорогой вариант среди продукции всех перечисленных выше сетей — чёрная осетровая икра Royal Black. Баночка 125 грамм обойдётся всего лишь в 8239,99 рубля.

Самая дешёвая икра в "Ленте" по данным "Купера"Самая дешёвая икра в "Ленте" по данным "Купера"
Самая дорогая икра в «Ленте» по данным «Купера»Самая дорогая икра в «Ленте» по данным «Купера»
Самая дешёвая икра в "Ленте" по данным "Купера". Фото: bel.ru

Как выбрать хорошую икру?

Определившись с приемлемой для своего кошелька ценой, необходимо наконец-то выбрать и саму икру. Но как это сделать, чтобы не пожалеть о потраченных средствах?

Перечень простых правил представили в Роспотребнадзоре. Итак:

  1. Не покупайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли: в магазинах меньше шанс наткнуться на некачественный товар или фальсификат;
  2. Читайте этикетку на банке: на ней обязательно должно быть название рыбы, у которой взяли икру, даты изготовления и фасовки;
  3. Просмотрите саму банку: на ней должны быть дата изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри;
  4. Берегитесь опасных добавок: не покупайте икру, в составе которой есть уротропин. Его обозначение Е-239. Разрешёнными консервантами считаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;

Не покупайте товар с нарушенной упаковкой. Например, если проминается или вздута крышка банки.

Продукт должен полностью заполнить банку. Важно обратить внимание и на вид икринок. Хорошая икра должна быть мелкой, однородной и рассыпчатой. При лёгком нажатии икринки должны лопаться. Если икра выделяет сок, а икринки выглядят сморщенными и сдутыми, то, вероятно, продукт уже был разморожен.

Уже купили? Лучше переложите её в стеклянную банку и храните в холодильнике при температуре, указанной на упаковке.

Как отличить натуральную икру от искусственной?

В горячей воде натуральная икра становится немного светлее и оседает на дно. С искусственной икрой происходит иначе: икринки растворяются, а вода окрашивается в красный цвет.

Какие подделки икры встречались раньше?

В Белгородской области уже были случаи выявления фальсификата на рынке. Так, обнаружили потенциально опасную икру от «предприятия-призрака» — неизвестно, кто, где и когда её изготовил.

В икре находили кишечные палочки, дрожжи, плесень и различные микроорганизмы. Все эти неприятные добавки достаточно опасны для организма человека и могут вызвать отравление. Так что к выбору «звезды» новогоднего застолья стоит относиться серьёзно и с осторожностью.

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