Новогодний деликатес: сколько стоит икра в Белгороде в преддверии праздника?

Posted 4 декабря, 14:03
Published 4 декабря, 14:03
Modified 4 декабря, 14:03
Updated 4 декабря, 14:03
Осенью стоимость килограмма красной икры в 25 регионах России превысила 8 тысяч рублей. В Крыму, Московской и Мурманской областях она достигла 10,5-11 тысяч рублей. В Белгородской области цены не так кусаются, но всё равно гладят покупателя против шёрстки — здесь килограмм обойдётся в 6-7 тысяч рублей.
Однако это мелочи в сравнении со стоимостью чёрной икры. В прошлом году за банку белгородцы могли отдать целый прожиточный минимум — около 18 тысяч рублей.
Редакция Бел.Ру решила сравнить цены на икру в разных сетевых магазинах, используя сервис доставки продуктов «Купер».
Исследование начали с «Магнита». 200 грамм самой дешёвой икры — хотя назвать её таковой сложно, потому что продукт не натуральный, а имитированный — под брендом «Моя цена» обойдётся в 59,99 рубля.
Премиальные 90 грамм здесь стоят 979,99 рубля. Речь идёт о лососёвой икре горбуши от «Пеккони».
В «Пятёрочке» есть вариант доступнее — 200 грамм имитированной лососёвой икры бренда Fish House стоимостью 54,99 рубля. Если захочется потратиться к празднику, то можно позволить себе 100 грамм икры нерки «Красное Золото» за 1109 рублей.
Даше самый дешёвый продукт в «Ашане» обойдётся дороже, чем в предыдущих магазинах. Здесь чёрная имитированная икра «Балтийский Берег» стоит 69,90 рубля за банку в 220 грамм.
Самое дорогостоящее предложение — чёрная игра белуги «Астраханская Икра Национальное достояние». 113 грамм будут стоить 7799,99 рубля.
В гипермаркете «Лента» имитированную лососёвую красную икру «365 дней» можно приобрести всего за 60,99 рубля. И здесь же представлен самый дорогой вариант среди продукции всех перечисленных выше сетей — чёрная осетровая икра Royal Black. Баночка 125 грамм обойдётся всего лишь в 8239,99 рубля.
Определившись с приемлемой для своего кошелька ценой, необходимо наконец-то выбрать и саму икру. Но как это сделать, чтобы не пожалеть о потраченных средствах?
Перечень простых правил представили в Роспотребнадзоре. Итак:
Не покупайте товар с нарушенной упаковкой. Например, если проминается или вздута крышка банки.
Продукт должен полностью заполнить банку. Важно обратить внимание и на вид икринок. Хорошая икра должна быть мелкой, однородной и рассыпчатой. При лёгком нажатии икринки должны лопаться. Если икра выделяет сок, а икринки выглядят сморщенными и сдутыми, то, вероятно, продукт уже был разморожен.
Уже купили? Лучше переложите её в стеклянную банку и храните в холодильнике при температуре, указанной на упаковке.
В горячей воде натуральная икра становится немного светлее и оседает на дно. С искусственной икрой происходит иначе: икринки растворяются, а вода окрашивается в красный цвет.
В Белгородской области уже были случаи выявления фальсификата на рынке. Так, обнаружили потенциально опасную икру от «предприятия-призрака» — неизвестно, кто, где и когда её изготовил.
В икре находили кишечные палочки, дрожжи, плесень и различные микроорганизмы. Все эти неприятные добавки достаточно опасны для организма человека и могут вызвать отравление. Так что к выбору «звезды» новогоднего застолья стоит относиться серьёзно и с осторожностью.