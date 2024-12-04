Новогодний деликатес: сколько стоит икра в Белгороде в преддверии праздника?

Журналисты изучили цены на икру в гипермаркетах Белгорода

Сюжет Новости Белгорода

Сколько стоит икра в Белгороде в преддверии Нового года? Как выбрать хорошую икру? Как отличить натуральную икру от искусственной? Какие подделки икры встречались раньше?

Икра — это не только вкусный, но и полезный продукт, который может стать настоящим украшением любого стола. Особенно на новогодних праздниках. Во сколько обойдётся баночка и как выбрать качественный продукт? Читайте в материале Бел.Ру.