Россиян ждёт ещё одна длинная рабочая неделя. А когда отдыхать?

Posted 5 ноября, 08:21
Published 5 ноября, 08:21
Modified 5 ноября, 08:23
Updated 5 ноября, 08:23
В последнюю неделю 2024 года россиянам придётся поработать шесть дней вместо пяти: с 23 по 29 декабря включительно. Зато следующие дни с воскресенья по вторник, 29–31 декабря, будут выходными.
После новогодней ночи у россиян будет ещё восемь дней для отдыха: до 8 января, среды, включительно. Всего новогодние выходные продлятся 11 дней.
В декабре количество рабочих дней достигает 21-го, а выходных — десяти.
Интересно, что в 2025 году россиянам не придётся ждать дополнительные выходные в феврале и марте, потому что официальные праздничные дни — День защитника отечества и Международный женский день — выпадают на субботу и воскресенье. Поэтому следующие после новогодних длинные выходные будут только в мае: с 1-го по 4-е число и с 8-го по 11-е.
Напомним, что в конце октября и начале ноября у жителей России была длинная неделя — с 28 октября по 2 ноября включительно. Связано это было с Днём народного единства. Однако следующая неделя началась со вторника, 5 ноября.