Россиян ждёт ещё одна длинная рабочая неделя. А когда отдыхать?

Интересно, что в 2025 году россиянам не придётся ждать дополнительные выходные в феврале и марте, потому что официальные праздничные дни — День защитника отечества и Международный женский день — выпадают на субботу и воскресенье. Поэтому следующие после новогодних длинные выходные будут только в мае: с 1-го по 4-е число и с 8-го по 11-е.