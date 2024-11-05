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Posted 5 ноября, 08:21

Published 5 ноября, 08:21

Modified 5 ноября, 08:23

Updated 5 ноября, 08:23

В России будет ещё одна шестидневная рабочая неделя в 2024 году

Россиян ждёт ещё одна длинная рабочая неделя. А когда отдыхать?

5 ноября 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney.

В России будет ещё одна шестидневная рабочая неделя в 2024 году

В этом году жителей России ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя — на этот раз в декабре. Работать на день дольше придётся прямо перед Новым годом.

В последнюю неделю 2024 года россиянам придётся поработать шесть дней вместо пяти: с 23 по 29 декабря включительно. Зато следующие дни с воскресенья по вторник, 29–31 декабря, будут выходными.

После новогодней ночи у россиян будет ещё восемь дней для отдыха: до 8 января, среды, включительно. Всего новогодние выходные продлятся 11 дней.

В декабре количество рабочих дней достигает 21-го, а выходных — десяти.

Интересно, что в 2025 году россиянам не придётся ждать дополнительные выходные в феврале и марте, потому что официальные праздничные дни — День защитника отечества и Международный женский день — выпадают на субботу и воскресенье. Поэтому следующие после новогодних длинные выходные будут только в мае: с 1-го по 4-е число и с 8-го по 11-е.

Напомним, что в конце октября и начале ноября у жителей России была длинная неделя — с 28 октября по 2 ноября включительно. Связано это было с Днём народного единства. Однако следующая неделя началась со вторника, 5 ноября.

У россиян будет короткая рабочая неделя. Когда отдохнём?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Рабочая неделя#Декабрь#Белгород#Длинная рабочая неделя
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