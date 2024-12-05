Количество поездов, готовых отвезти белгородцев в Москву на Новый год, растёт

Второй поезд № 527/528 начнёт движение в Белгороде 27, 28 и 29 декабря, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января; в Москве — 28, 29 и 30 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января.