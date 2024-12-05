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Posted 5 декабря, 17:04

Published 5 декабря, 17:04

Modified 5 декабря, 17:04

Updated 5 декабря, 17:04

Ещё два поезда будут курсировать между Белгородом и Москвой

Количество поездов, готовых отвезти белгородцев в Москву на Новый год, растёт

5 декабря 2024, 17:04
Фото: 1MI. Ещё два поезда будут курсировать между Белгородом и Москвой

Дополнительные поезда Белгород — Москва запустят на новогодние праздники

Сюжет
Новый год
На новогодние праздники из Белгорода в Москву запустят два дополнительных поезда. О датах отправления белгородцам сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Из столицы в приграничный регион поезд № 219/220 отправится 28, 29 и 30 декабря, а также 3, 5 и 8 января. Из Белгорода вагоны отправятся 29 и 30 декабря, 2, 5, 7 и 8 января.

Второй поезд № 527/528 начнёт движение в Белгороде 27, 28 и 29 декабря, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января; в Москве — 28, 29 и 30 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января.

Ранее РЖД уже увеличивали количество поездов, следующих из Белгорода в Москву и обратно, на новогодние праздники. Тогда их количество возросло на два. Появились и дополнительные «Сапсаны».

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