Количество поездов, готовых отвезти белгородцев в Москву на Новый год, растёт

Posted 5 декабря, 17:04
Published 5 декабря, 17:04
Modified 5 декабря, 17:04
Updated 5 декабря, 17:04
Из столицы в приграничный регион поезд № 219/220 отправится 28, 29 и 30 декабря, а также 3, 5 и 8 января. Из Белгорода вагоны отправятся 29 и 30 декабря, 2, 5, 7 и 8 января.
Второй поезд № 527/528 начнёт движение в Белгороде 27, 28 и 29 декабря, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января; в Москве — 28, 29 и 30 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января.
Ранее РЖД уже увеличивали количество поездов, следующих из Белгорода в Москву и обратно, на новогодние праздники. Тогда их количество возросло на два. Появились и дополнительные «Сапсаны».