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Posted 22 декабря, 08:39

Published 22 декабря, 08:39

Modified 22 декабря, 11:10

Updated 22 декабря, 11:10

К Новому году готовы: Белгород полностью украсили к праздникам

К Новому году готовы: Белгород полностью украсили к праздникам

22 декабря 2024, 08:39
Фото: Анастасия Капанжи. bel.ru.
По всему городу уже расставили новогодние украшения, фотозоны и нарядили ёлки. На деревьях и вдоль проезжей части ярко сияют гирлянды.

Новый год не за горами, и в воздухе уже витает атмосфера праздника. Настала пора подготавливать подарки для родных и близких людей и закупаться мандаринами.

Тем временем Белгород полностью готов встретить новый 2025 год. Деревья украшены фонариками и новогодними шарами, установлены арт-объекты, многообразные фотозоны уже используются горожанами для ярких фотосессий, на фонарях вдоль дорог развешены гирлянды, расставлены и наряжены новогодние ёлки.

На Соборной площади Дед Мороз уже торжественно зажёг главное 32-метровое новогоднее дерево. Также открылись ярмарочные домики, а вокруг всей этой красоты установили светящиеся арки и качели.

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В парке «Берега» украсили стволы деревьев гирляндами и тоже нарядили 8-метровую ёлку. Помимо этого, по пути к парку вдоль тротуара и беговой дорожки встречаются фотозоны новогодней тематики.

В парке Победы, как и в прошлом году, работает белгородский «Эрмитаж». Каждый желающий может полюбоваться репродукциями картин, которые находятся внутри него. И, что самое интересное, с помощью QR-кода, указанного рядом с изображениями, картину можно будет оживить на экранах ваших телефонов. Также в парке установили деревянную горку, на которой можно будет покататься с помощью ледянок.

Преимущественно Белгород к Новому году украсили прошлогодними декорациями, однако некоторую часть декораций всё же докупили, несмотря на то, что ранее мэрия утверждала, что ничего нового для украшения города приобретать не будет.

Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый годБелгород и Новый год
Белгород и Новый год. Фото: Анастасия Капанжи. bel.ru
Видео: Анастасия Капанжи. bel.ru.
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