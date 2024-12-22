К Новому году готовы: Белгород полностью украсили к праздникам

В парке «Берега» украсили стволы деревьев гирляндами и тоже нарядили 8-метровую ёлку. Помимо этого, по пути к парку вдоль тротуара и беговой дорожки встречаются фотозоны новогодней тематики.



В парке Победы, как и в прошлом году, работает белгородский «Эрмитаж». Каждый желающий может полюбоваться репродукциями картин, которые находятся внутри него. И, что самое интересное, с помощью QR-кода, указанного рядом с изображениями, картину можно будет оживить на экранах ваших телефонов. Также в парке установили деревянную горку, на которой можно будет покататься с помощью ледянок.



Преимущественно Белгород к Новому году украсили прошлогодними декорациями, однако некоторую часть декораций всё же докупили, несмотря на то, что ранее мэрия утверждала, что ничего нового для украшения города приобретать не будет.