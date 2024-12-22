Какой Новый год без ёлки? Где купить праздничное дерево в Строителе

Posted 22 декабря, 11:05
Published 22 декабря, 11:05
Modified 22 декабря, 11:07
Updated 22 декабря, 11:07
С 15 по 31 декабря в Строителе в Яковлевском округе открыты ёлочные базары. Работают они с 9 утра до 8 часов вечера. В ассортименте живые ели и сосны.
Цены на базарах различны, в зависимости от высоты дерева. В районе супермаркета Линия и ТЦ «Усадьба» один метр стоит 800р; 1,5 метра — 1200 рублей; 2,5 метра — 1800 рублей. Деревья привезли из Орловской, Брянской, Смоленской, Челябинской, Кировской, Нижегородской областей.
Для любителей искусственной ели рядом есть киоск. Их расценки: 0,9 м — 700 рублей, 1,5 — 1500 рублей, 1,8 м — 2000 рублей, 2,1 м — 3000 рублей.
Ели и сосны можно купить по адресам:
— ул. 5 августа, 26 В (район ТЦ «Усадьба»);
— ул. 5 августа, 26 (район супермаркета Линия, тут же киоск);
— ул. 5 августа, 2 (район универсама «Пятерочка»);
— ул. Ленина, 8 и 11 (район ТЦ «Атлант» и универсама Магнит);
— ул. Жукова (район детского сада «Сретенский»);
— ул. Жукова, 9 (района «Красное белое»);
— ул. Жукова, 5 (район ТЦ «Велес»).
В Белгороде стоимость новогодних деревьев выше. Сосна стоит от тысячи рублей за метр, ель — от 1200.