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Posted 22 декабря, 11:05

Published 22 декабря, 11:05

Modified 22 декабря, 11:07

Updated 22 декабря, 11:07

ёлочные базары в Строителе

Какой Новый год без ёлки? Где купить праздничное дерево в Строителе

22 декабря 2024, 11:05
Фото: Анастасия Карпова. bel.ru. ёлочные базары в Строителе

В Строителе ёлки продают дешевле, чем в Белгороде

Новый год без ёлки — это как зима без снега. Зелёные красавицы уже вовсю стоят на улицах города в Яковлевском округе. Их ценовая категория — от 800 рублей за метр.

С 15 по 31 декабря в Строителе в Яковлевском округе открыты ёлочные базары. Работают они с 9 утра до 8 часов вечера. В ассортименте живые ели и сосны.

Цены на базарах различны, в зависимости от высоты дерева. В районе супермаркета Линия и ТЦ «Усадьба» один метр стоит 800р; 1,5 метра — 1200 рублей; 2,5 метра — 1800 рублей. Деревья привезли из Орловской, Брянской, Смоленской, Челябинской, Кировской, Нижегородской областей.

Для любителей искусственной ели рядом есть киоск. Их расценки: 0,9 м — 700 рублей, 1,5 — 1500 рублей, 1,8 м — 2000 рублей, 2,1 м — 3000 рублей.

ёлочные базары в Строителеёлочные базары в Строителе
ёлочные базары в Строителеёлочные базары в Строителе
ёлочные базары в Строителеёлочные базары в Строителе
ёлочные базары в Строителе. Фото: Анастасия Карпова. bel.ru
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Ели и сосны можно купить по адресам:

— ул. 5 августа, 26 В (район ТЦ «Усадьба»);

— ул. 5 августа, 26 (район супермаркета Линия, тут же киоск);

— ул. 5 августа, 2 (район универсама «Пятерочка»);

— ул. Ленина, 8 и 11 (район ТЦ «Атлант» и универсама Магнит);

— ул. Жукова (район детского сада «Сретенский»);

— ул. Жукова, 9 (района «Красное белое»);

— ул. Жукова, 5 (район ТЦ «Велес»).

В Белгороде стоимость новогодних деревьев выше. Сосна стоит от тысячи рублей за метр, ель — от 1200.

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#Анастасия Карпова#Общество#Ёлочные базары#Яковлевский округ#Стоимость ели#Стоимость сосны
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