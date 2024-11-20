Сделают ли последнюю рабочую субботу перед новогодними праздниками сокращённой?

В Госдуме прокомментировали просьбу сделать 28 декабря сокращённым рабочим днём

Сюжет Новый год

Новогодние выходные в 2024 году начинаются в воскресенье, 29 декабря. Из-за этого в последнюю неделю декабря россиянам придётся работать шесть дней вместо пяти. Но стоит ли ожидать в субботу сокращённый день? Ответ дали в Госдуме, сообщают журналисты РИА «Новости».