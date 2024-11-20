Сделают ли последнюю рабочую субботу перед новогодними праздниками сокращённой?

Posted 20 ноября, 06:43
Published 20 ноября, 06:43
Modified 20 ноября, 06:46
Updated 20 ноября, 06:46
В этом году россиянам перед Новым годом придётся работать шесть дней — с 23 по 28 декабря. Однако последний рабочий день не планируется делать сокрашённым, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«28 декабря не сокращённый день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», — объяснил решение Нилов.
Также глава комитета напомнил о законопроекте, который мог бы сделать 31 декабря выходным днём. По его словам, в случае его принятия 28-е число стало бы выходным.
Ранее в Госдуме предлагали сделать 28 декабря выходным, чтобы россияне избежали шестидневной рабочей недели, однако от этой идеи, видимо, отказались. Отдыхать россияне будут с 29 декабря по 8 января.