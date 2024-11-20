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Posted 20 ноября, 06:43

Published 20 ноября, 06:43

Modified 20 ноября, 06:46

Updated 20 ноября, 06:46

28 декабря — последний рабочий день перед новогодними выходными

Сделают ли последнюю рабочую субботу перед новогодними праздниками сокращённой?

20 ноября 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney. 28 декабря — последний рабочий день перед новогодними выходными

В Госдуме прокомментировали просьбу сделать 28 декабря сокращённым рабочим днём

Сюжет
Новый год
Новогодние выходные в 2024 году начинаются в воскресенье, 29 декабря. Из-за этого в последнюю неделю декабря россиянам придётся работать шесть дней вместо пяти. Но стоит ли ожидать в субботу сокращённый день? Ответ дали в Госдуме, сообщают журналисты РИА «Новости».

В этом году россиянам перед Новым годом придётся работать шесть дней — с 23 по 28 декабря. Однако последний рабочий день не планируется делать сокрашённым, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«28 декабря не сокращённый день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», — объяснил решение Нилов.

Также глава комитета напомнил о законопроекте, который мог бы сделать 31 декабря выходным днём. По его словам, в случае его принятия 28-е число стало бы выходным.

Ранее в Госдуме предлагали сделать 28 декабря выходным, чтобы россияне избежали шестидневной рабочей недели, однако от этой идеи, видимо, отказались. Отдыхать россияне будут с 29 декабря по 8 января.

Чтобы не было шестидневки перед Новым годом: 28 декабря предложили сделать выходным
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#Александра Склярова#Общество#Новый год#Россия#Новогодние праздники#Сокращённый рабочий день
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