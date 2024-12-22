Белгородские междугородние автобусы будут ездить иначе на новогодних праздниках

Posted 22 декабря, 08:29
Published 22 декабря, 08:29
Modified 22 декабря, 08:49
Updated 22 декабря, 08:49
Каких именно автобусов коснутся изменения, не уточняется. В сообщении министерства формулировка общая: «автобусов, курсирующих между населёнными пунктами Белгородской области».
Чтобы уточнить информацию по поводу отправления междугороднего транспорта или наличия в нём свободных мест, необходимо обратиться с вопросом к сотрудникам автовокзалов и автостанций Белгородской области.
В ведомстве также напомнили, что билеты по междугородним направлениям начинают продаваться в кассах за десять суток до отправления автобуса. Продажи закрываются за 5 минут до отправки.