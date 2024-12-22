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Posted 22 декабря, 08:29

Published 22 декабря, 08:29

Modified 22 декабря, 08:49

Updated 22 декабря, 08:49

В Белгородской области изменится расписание междугородних рейсов на Новый год

Белгородские междугородние автобусы будут ездить иначе на новогодних праздниках

22 декабря 2024, 08:29
Фото: 1MI.

В Белгородской области изменится расписание междугородних рейсов на Новый год

Сюжет
Автобус
Региональное Министерство транспорта предупредило белгородцев о возможных изменениях в графике междугородних рейсов. Расписание маршрутов изменится на новогодних выходных. Где узнать актуальную информацию?

Каких именно автобусов коснутся изменения, не уточняется. В сообщении министерства формулировка общая: «автобусов, курсирующих между населёнными пунктами Белгородской области».

Чтобы уточнить информацию по поводу отправления междугороднего транспорта или наличия в нём свободных мест, необходимо обратиться с вопросом к сотрудникам автовокзалов и автостанций Белгородской области.

В ведомстве также напомнили, что билеты по междугородним направлениям начинают продаваться в кассах за десять суток до отправления автобуса. Продажи закрываются за 5 минут до отправки.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Расписание#Автобус#Транспорт#Новогодние праздники#Белгород#Междугородние перевозки
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