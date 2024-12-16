Белгородцы смогут «ворваться в Новый год» раньше 31 декабря

В этом году в Белгороде снова проведут предновогодние забеги, однако на этот раз они не будут массовыми из-за неспокойной оперативной обстановки. Участники могут сами выбрать подходящий для них вариант забега: можно использовать любые удобные пешеходные дорожки, площадки и даже беговые дорожки.