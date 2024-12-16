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Posted 16 декабря, 12:01

Published 16 декабря, 12:01

Modified 16 декабря, 12:01

Updated 16 декабря, 12:01

Арка для начала забега в Белгороде

Белгородцы смогут «ворваться в Новый год» раньше 31 декабря

16 декабря 2024, 12:01
Фото: «Спорт Белгород». Арка для начала забега в Белгороде

Забег «Ворвись в Новый год» в Белгороде не будет массовым

Сюжет
Новый год
Такое решение приняли из-за неспокойной оперативной обстановки. Однако желающие смогут пробежать необходимую дистанцию и заработать заслуженную медаль, сообщили в управлении физкультуры и спорта Белгорода. При этом необязательно дожидаться новогодних праздников.

В этом году в Белгороде снова проведут предновогодние забеги, однако на этот раз они не будут массовыми из-за неспокойной оперативной обстановки. Участники могут сами выбрать подходящий для них вариант забега: можно использовать любые удобные пешеходные дорожки, площадки и даже беговые дорожки.

Для участия нужно пробежать 2025 метров, зафиксировать результат беговым трекером и показать скриншот с результатом в пункте проката спортивного кластера «Берега».

После этого всем участникам раздадут медали — получить их можно ежедневно с 10:00 до 19:00, однако их количество ограничено.

31 декабря 2023 года и 1 января 2024 года в Белгороде должны были состояться забеги «Ворвись в Новый год» и «Бегу к своей цели», однако от массовых мероприятий решили отказаться из-за трагедии 30 декабря. В итоге забеги решили провести позже, но уже в онлайн-формате.

Медали за участие в забегеМедали за участие в забеге
Медали за участие в забеге. Фото: «Спорт Белгород»
Более 8 тысяч жителей Белгородской и Курской областей приняли участие в онлайн-забеге
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новый год#Новости Белгорода#Белгород#Берега#Ворвись в новый год
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