Белгородцы смогут «ворваться в Новый год» раньше 31 декабря

Posted 16 декабря, 12:01
Published 16 декабря, 12:01
Modified 16 декабря, 12:01
Updated 16 декабря, 12:01
В этом году в Белгороде снова проведут предновогодние забеги, однако на этот раз они не будут массовыми из-за неспокойной оперативной обстановки. Участники могут сами выбрать подходящий для них вариант забега: можно использовать любые удобные пешеходные дорожки, площадки и даже беговые дорожки.
Для участия нужно пробежать 2025 метров, зафиксировать результат беговым трекером и показать скриншот с результатом в пункте проката спортивного кластера «Берега».
После этого всем участникам раздадут медали — получить их можно ежедневно с 10:00 до 19:00, однако их количество ограничено.
31 декабря 2023 года и 1 января 2024 года в Белгороде должны были состояться забеги «Ворвись в Новый год» и «Бегу к своей цели», однако от массовых мероприятий решили отказаться из-за трагедии 30 декабря. В итоге забеги решили провести позже, но уже в онлайн-формате.