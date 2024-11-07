Не из-за обстрелов? Ледовый каток не будут в этом году устанавливать в Белгороде

В центре Белгорода в этом году не будет ледового катка

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В мэрии сообщили, что в этом году на Соборной площади не будет ледового катка. Однако дело в полученных им повреждениях при обстреле 30 декабря. Подробности рассказали журналисты Go31.