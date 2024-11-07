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Posted 7 ноября, 06:34

Published 7 ноября, 06:34

Modified 7 ноября, 06:36

Updated 7 ноября, 06:36

В центре Белгорода в этом году не будет ледового катка

Не из-за обстрелов? Ледовый каток не будут в этом году устанавливать в Белгороде

7 ноября 2024, 06:34
Фото: 1MI.

В центре Белгорода в этом году не будет ледового катка

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Новости Белгорода
В мэрии сообщили, что в этом году на Соборной площади не будет ледового катка. Однако дело в полученных им повреждениях при обстреле 30 декабря. Подробности рассказали журналисты Go31.

После трагедии, случившейся 30 декабря 2023 года, в центре Белгорода решили не устанавливать ледовый каток. Конструкция в тот день пострадала, поэтому её необходимо восстановить.

При этом для ремонтных работ требуются крупные вложения, из-за чего в краткий срок восстановить каток вряд ли выйдет. В настоящее время в мэрии пытаются решить этот вопрос.

Хотя в этом году жители Белгорода остались без ледового катка, новогоднюю ель они всё-таки увидят: прошлогоднее искусственное дерево установят на прежнем месте. Будут ли в центре массовые гуляния, скажут ближе к дате в оперштабе.

Напомним, что 30 декабря, в выходной день, ВСУ массированно атаковали Белгород. Под огнём оказался центр города: Соборная площадь, где был установлен каток, «Стадион», аллеи у «Маяка» и универмага «Белгород», а также другие места.

При атаке погибли 25 человек, включая четырёх детей. Ещё более 100 жителей получили ранения.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Каток#Новости Белгорода#Ледовый каток#Белгород#Атака ВСУ#Обстрелы
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