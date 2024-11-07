Не из-за обстрелов? Ледовый каток не будут в этом году устанавливать в Белгороде

Posted 7 ноября, 06:34
Published 7 ноября, 06:34
Modified 7 ноября, 06:36
Updated 7 ноября, 06:36
После трагедии, случившейся 30 декабря 2023 года, в центре Белгорода решили не устанавливать ледовый каток. Конструкция в тот день пострадала, поэтому её необходимо восстановить.
При этом для ремонтных работ требуются крупные вложения, из-за чего в краткий срок восстановить каток вряд ли выйдет. В настоящее время в мэрии пытаются решить этот вопрос.
Хотя в этом году жители Белгорода остались без ледового катка, новогоднюю ель они всё-таки увидят: прошлогоднее искусственное дерево установят на прежнем месте. Будут ли в центре массовые гуляния, скажут ближе к дате в оперштабе.
Напомним, что 30 декабря, в выходной день, ВСУ массированно атаковали Белгород. Под огнём оказался центр города: Соборная площадь, где был установлен каток, «Стадион», аллеи у «Маяка» и универмага «Белгород», а также другие места.
При атаке погибли 25 человек, включая четырёх детей. Ещё более 100 жителей получили ранения.