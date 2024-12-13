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Posted 13 декабря, 13:01

Published 13 декабря, 13:01

Modified 13 декабря, 13:01

Updated 13 декабря, 13:01

Украшенный к Новому году Белгород

Без массовых мероприятий, но с Дедом Морозом: как в Белгороде отметят Новый год

13 декабря 2024, 13:01
Фото: страница Валентина Демидова. Украшенный к Новому году Белгород

В Белгороде завершают монтаж новогодних украшений

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Новый год
Дед Мороз приедет в Белгород, чтобы зажечь новогоднюю ёлку. Однако от массовых мероприятий всё же решили отказаться. Кроме того, в праздничные дни усилят патрули, а в наиболее проходных местах поставили дополнительные укрытия, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде завершают монтаж новогодних украшений. В этом году решили не закупать новый декор, поэтому специалисты просто обновили имеющиеся элементы, чтобы создать праздничную атмосферу на улицах города.

Массовые мероприятия не будут проводить из-за неспокойной оперативной обстановки, но Дед Мороз всё равно приедет, чтобы зажечь иллюминацию на главной ёлке и открыть праздничные объекты: катки, почты Деда Мороза, новогодние ели в парке имени Ленина, на пляже «Берега», на Соборной площади и на территории городских управ.

В связи с праздниками и тяжёлой обстановкой в городе предпримут дополнительные меры безопасности: увеличат количество патрулей и привлекут участников самообороны, которые будут дежурить на площадях и в парках, в том числе и в новогоднюю ночь.

В популярных для прогулки местах в Белгороде поставят дополнительные укрытия.

Напомним, что в этом году власти решили отказаться от монтажа ледового катка на Соборной площади. Зато для небольших праздничных мероприятий дирекция фестиваля Белгорода заказала мобильную сцену за 1 млн рублей.

Украшенный к Новому году БелгородУкрашенный к Новому году Белгород
Украшенный к Новому году Белгород Украшенный к Новому году Белгород
Украшенный к Новому году Белгород Украшенный к Новому году Белгород
Украшенный к Новому году БелгородУкрашенный к Новому году Белгород
Украшенный к Новому году Белгород. Фото: страница Валентина Демидова
Мобильную сцену за 1 млн рублей купили в Белгороде для новогодних мероприятий
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