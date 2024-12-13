Без массовых мероприятий, но с Дедом Морозом: как в Белгороде отметят Новый год

Posted 13 декабря, 13:01
Published 13 декабря, 13:01
Modified 13 декабря, 13:01
Updated 13 декабря, 13:01
В Белгороде завершают монтаж новогодних украшений. В этом году решили не закупать новый декор, поэтому специалисты просто обновили имеющиеся элементы, чтобы создать праздничную атмосферу на улицах города.
Массовые мероприятия не будут проводить из-за неспокойной оперативной обстановки, но Дед Мороз всё равно приедет, чтобы зажечь иллюминацию на главной ёлке и открыть праздничные объекты: катки, почты Деда Мороза, новогодние ели в парке имени Ленина, на пляже «Берега», на Соборной площади и на территории городских управ.
В связи с праздниками и тяжёлой обстановкой в городе предпримут дополнительные меры безопасности: увеличат количество патрулей и привлекут участников самообороны, которые будут дежурить на площадях и в парках, в том числе и в новогоднюю ночь.
В популярных для прогулки местах в Белгороде поставят дополнительные укрытия.
Напомним, что в этом году власти решили отказаться от монтажа ледового катка на Соборной площади. Зато для небольших праздничных мероприятий дирекция фестиваля Белгорода заказала мобильную сцену за 1 млн рублей.