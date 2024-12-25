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Posted 25 декабря, 15:30

Published 25 декабря, 15:30

Modified 25 декабря, 15:30

Updated 25 декабря, 15:30

Не всем белгородцам хватило новогоднего оформления

Белгородцы отменяют отдых на Кубани и жалуются на нехватку украшений к Новому году?

25 декабря 2024, 15:30
Фото: 1MI. Не всем белгородцам хватило новогоднего оформления
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Новости Белгорода
Как белгородские туристы отреагировали на экологическую катастрофу в Краснодарском крае, на что жители Старого Оскола пожаловались губернатору и чем закончилось громкое дело против экс-сотрудника Белоблводоканала?

К чему привела экологическая катастрофа на Кубани?

15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров, что привело к экологической катастрофе: суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, свыше 3 тысяч тонн из которых вылились в море.

К 23 декабря объём загрязнённого мазутом грунта достиг 200 тысяч тонн. Особенно сильно пострадали пляжи от Благовещенской до Витязево, а также центральный пляж Анапы. Очистка продолжается с привлечением спасателей, волонтёров и техники. На вчерашний день удалось обследовать 190 километров береговой линии и собрать более 21 тысячи тонн загрязнённого грунта, из которых более 15 тысяч тонн уже вывезли с помощью техники.

Губернатор Краснодарского края отметил, что работы по ликвидации последствий разлива планируются завершить к 1 февраля.

Эксперт в туристической сфере объяснил журналистам Бел.Ру, что курорты Краснодарского края среди белгородцев действительно популярны, однако случившееся может негативно сказаться на спросе на отдых, особенно среди семей с детьми.

Пока говорить об отменах туров рано, потому что активное бронирование начнётся в феврале–марте 2025 года. Однако на полное очищение курортов уйдёт немало времени, а на восстановление местной экосистемы понадобятся годы.

Как повлияла экологическая катастрофа на Кубани на летние планы белгородцев?
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В Старом Осколе мало новогодней иллюминации?

Жители Старого Оскола пожаловались, что на улицах города недостаточно новогодних украшений: в частности, не хватает световых элементов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что у каждого свои мнения: с одной стороны, представителей власти критикуют семьи военнослужащих, чьи близкие сейчас на фронте или погибли, и считают, что деньги на украшения тратить неуместно. С другой стороны, в Старом Осколе жизнь практически мирная, и желание местных жителей видеть декорации вполне понятно.

Гладков добавил, что украшение городов следует отложить до окончания СВО, поэтому все претензии будет рассматривать новый глава муниципалитета.

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Приговор экс-сотруднику Белоблводоканала

Бывшему директору по закупкам и торгам ГУП «Белоблводоканал» вынесли приговор за получение взятки в размере 1,5 миллиона рублей. В процессе следствия выяснили, что общая сумма, о которой шла речь, должна была составить 3,2 миллиона рублей.

С декабря 2022 года по август 2024 года он получил 1,5 миллиона рублей за содействие в закупке. Эти деньги должны были «помочь» с успешным заключением контракта на капремонт канализационного коллектора в Белгороде.

Суд назначил бывшему сотруднику штраф в размере 1,1 миллиона рублей и лишил его права заниматься деятельностью в сфере госзакупок на три года.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее уголовное дело также возбудили против экс-главы водоканала Александра Николаева. Сообщается, что его дело может быть связано с бывшим замгубернатора Константином Полежаевым.

Экс-сотруднику Белоблводоканала вынесли приговор по громкому делу
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