Белгородцы отменяют отдых на Кубани и жалуются на нехватку украшений к Новому году?

К 23 декабря объём загрязнённого мазутом грунта достиг 200 тысяч тонн. Особенно сильно пострадали пляжи от Благовещенской до Витязево, а также центральный пляж Анапы. Очистка продолжается с привлечением спасателей, волонтёров и техники. На вчерашний день удалось обследовать 190 километров береговой линии и собрать более 21 тысячи тонн загрязнённого грунта, из которых более 15 тысяч тонн уже вывезли с помощью техники.