«Люди уже на грани»: белгородцы просят отменить «полусухой закон» перед Новым годом

Posted 25 декабря, 14:39
Published 25 декабря, 14:39
Modified 25 декабря, 14:39
Updated 25 декабря, 14:39
Женщина обратилась, как она говорит, «от всех жителей Яруги, Томаровки, Октябрьского» к губернатору, чтобы попросить отменить действующий здесь частичный запрет на продажу алкоголя хотя бы на три предновогодних дня.
«Люди уже на грани. Праздника и так никакого нет, а тут ещё и этот запрет. С работы уже не купишь, перед работой ещё не купишь. Я вообще не могу понять смысла этого ограничения в Томаровке. В Томаровке не продают, а через три километра в Кустовом — бери — не хочу. Не у всех есть возможность съездить в Белгород или Строитель закупить. Войдите в положение простых жителей», — написала она в соцсетях.
Ответил ей не губернатор, а глава администрации Яковлевского муниципального округа Олег Медведев. Он никак не прокомментировал жалобу и предложение обратившейся, но заметил, что ограничение продажи алкоголя в определённых населённых пунктах предусмотрено законом от 28.04.2016 № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Его, кстати, собирались изменить.
Белгородка в качестве альтернативного варианта предложила ввести ограничения не точечно, а по всей области.