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Posted 25 декабря, 14:39

Published 25 декабря, 14:39

Modified 25 декабря, 14:39

Updated 25 декабря, 14:39

Белгородцы просят отменить ограничения в честь праздников

«Люди уже на грани»: белгородцы просят отменить «полусухой закон» перед Новым годом

25 декабря 2024, 14:39
Фото: 1MI. Белгородцы просят отменить ограничения в честь праздников

Белгородцы попросили снять ограничения по продаже алкоголя в приграничье

Сюжет
Новый год
После введения ограничений на продажу алкоголя в некоторых населённых пунктах Белгородской области недовольные местные жители стали просить снять запрет. Что говорят чиновники?

Женщина обратилась, как она говорит, «от всех жителей Яруги, Томаровки, Октябрьского» к губернатору, чтобы попросить отменить действующий здесь частичный запрет на продажу алкоголя хотя бы на три предновогодних дня.

«Люди уже на грани. Праздника и так никакого нет, а тут ещё и этот запрет. С работы уже не купишь, перед работой ещё не купишь. Я вообще не могу понять смысла этого ограничения в Томаровке. В Томаровке не продают, а через три километра в Кустовом — бери — не хочу. Не у всех есть возможность съездить в Белгород или Строитель закупить. Войдите в положение простых жителей», — написала она в соцсетях.

Ответил ей не губернатор, а глава администрации Яковлевского муниципального округа Олег Медведев. Он никак не прокомментировал жалобу и предложение обратившейся, но заметил, что ограничение продажи алкоголя в определённых населённых пунктах предусмотрено законом от 28.04.2016 № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Его, кстати, собирались изменить.

Белгородка в качестве альтернативного варианта предложила ввести ограничения не точечно, а по всей области.

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