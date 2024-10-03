Не только Белгород и Старый Оскол: где ещё есть последствия ночной атаки дронов

Posted 3 октября, 09:30
Published 3 октября, 09:30
Modified 3 октября, 09:32
Updated 3 октября, 09:32
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 138 боеприпасов. Регион пережил самую масштабную атаку беспилотников — удалось сбить 73 БПЛА. В результате ударов ВСУ погибли и ранены мирные жители, есть последствия в девяти муниципалитетах.
Сильно досталось Белгородскому району. За день там погиб человек, пострадали ещё 18. Большая часть была ранена при обстреле Ясных Зорей. 13 пациентов госпитализировали, ещё пятерых отпустили долечиваться домой. Также в селе 1 октября погиб при тушении пожара после атаки БПЛА пожилой мужчина, но известно стало об этом только сейчас.
Ещё один мужчина пострадал вчера в результате атаки дрона. Его отправили в городскую больницу № 2 Белгорода. В областную клиническую больницу самостоятельно обратилась женщина, пострадавшая из-за падения обломков беспилотника в Дубовом.
В районе повреждены частный дом, надворная постройка, сельхозпредприятие и десять. автомобилей.
Два человека погибли в Шебекинском городском округе. Пострадали ещё пять, в том числе двое детей. Одну 14-летнюю девочку в состоянии средней степени тяжести пришлось госпитализировать, вторую отпустили домой. Двух взрослых госпитализировали в стационары, один будет восстанавливаться амбулаторно.
В округе повреждены десять частных домов, газовая труба, ангар сельхозпредприятия, соцобъект, экскаватор-погрузчик, легковой и два грузовых автомобиля. На дороге сгорел один грузовой автомобиль.
Одна женщина была ранена не в приграничье Белгородской области. Жительнице Старого Оскола потребовалась медицинская помощь после атаки украинских беспилотников. Медики скорой сделали всё, что было необходимо, на месте, жительница от госпитализации отказалась.
В городе повреждены три частных дома и легковой автомобиль.
В Прохоровском и Чернянском районах, а также Губкинском городском округе загорелась сухая трава после атак беспилотников. На данный момент все очаги ликвидированы пожарными расчётами.
Кроме того, атакам дронов подверглись Ивнянский и Корочанский районы, Яковлевский горокруг.
В валуйском селе Карабаново сгорел автомобиль, в Грайворонском муниципальном округе в посёлке Доброполье огонь уничтожил двухквартирный дом, в селе Козинка — жилой дом и надворные постройки.
В Краснояружском районе повреждены сельскохозяйственное предприятие, газовая труба, технологическое оборудование и линия электропередачи.
Последствия ночной атаки беспилотников на областной центр власти уточнили днём. Разрушений оказалось значительно больше.