Не только Белгород и Старый Оскол: где ещё есть последствия ночной атаки дронов

Сильно досталось Белгородскому району. За день там погиб человек, пострадали ещё 18. Большая часть была ранена при обстреле Ясных Зорей. 13 пациентов госпитализировали, ещё пятерых отпустили долечиваться домой. Также в селе 1 октября погиб при тушении пожара после атаки БПЛА пожилой мужчина, но известно стало об этом только сейчас.