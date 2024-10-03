Четверо погибли, а пострадали? Новые подробности ДТП с автобусом под Белгородом

Posted 3 октября, 08:14
Published 3 октября, 08:14
Modified 3 октября, 08:16
Updated 3 октября, 08:16
В управлении МВД по Белгородской области уточнили последствия смертельной аварии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, которая произошла вечером 2 октября.
Известно, что в результате ДТП погибли четыре человека, но количество раненых разнилось. ТАСС сообщал о 12 пострадавших, в то время как губернатор Вячеслав Гладков говорил о девяти. Оба источника подтверждали, что среди раненых есть несовершеннолетний.
Согласно новым данным, авария произошла около 19:15 на федеральной автомагистрали М-2 «Крым», недалеко от села Великомихайловка. По предварительной информации, 53-летний водитель микроавтобуса Ford Transit двигался на высокой скорости, не справился с управлением и столкнулся с КамАЗом. В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров.
Водитель автобуса и 11 пассажиров, а также водитель грузовика обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести.
При этом изначально в региональном СК заявили, что среди погибших был водитель автобуса. Однако эта информация в итоге не подтвердилась.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Белгородской области Станиславу Захарову возбудить уголовное дело и представить доклад по обстоятельствам произошедшего.