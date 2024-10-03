Четверо погибли, а пострадали? Новые подробности ДТП с автобусом под Белгородом

Известно, что в результате ДТП погибли четыре человека, но количество раненых разнилось. ТАСС сообщал о 12 пострадавших, в то время как губернатор Вячеслав Гладков говорил о девяти. Оба источника подтверждали, что среди раненых есть несовершеннолетний.