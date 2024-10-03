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Posted 3 октября, 06:36

Published 3 октября, 06:36

Modified 3 октября, 06:38

Updated 3 октября, 06:38

Пожар в Белгороде

Есть погибшая и пострадавшие, спасено 34 человека: утро в Белгороде началось с пожара

3 октября 2024, 06:36
Фото: «Фонарь»
Пожар в Белгороде

В утреннем пожаре в Белгороде погибла женщина

Сюжет
Пожар
Утром в Белгороде загорелось общежитие. Пострадали два человека, ещё один погиб. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе МЧС.

Этим утром, 3 октября, многие белгородцы заметили из окна дым. Соответствующие фотографии они стали публиковать в соцсетях.

Позже появилась официальная информация от пресс-службы МЧС: пожар случился в общежитии на улице Льва Толстого в Белгороде. Возгорание произошло на третьем этаже многоквартирного дома.

Из дома эвакуировали 50 жителей. С помощью автолестницы удалось спасти 34 человека, трое из них — дети.

Известно, что погибла хозяйка загоревшегося помещения. Пострадали ещё два человека.

Всего на месте работали 18 пожарных. Огонь распространился на 60 квадратных метров. В чём была причина возгорания, пока не известно.

Видео: пресс-служба МЧС по региону. Пожар в Белгороде
В Белгороде столб чёрного дыма: что происходит?
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