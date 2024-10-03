Есть погибшая и пострадавшие, спасено 34 человека: утро в Белгороде началось с пожара

Posted 3 октября, 06:36
Published 3 октября, 06:36
Modified 3 октября, 06:38
Updated 3 октября, 06:38
Этим утром, 3 октября, многие белгородцы заметили из окна дым. Соответствующие фотографии они стали публиковать в соцсетях.
Позже появилась официальная информация от пресс-службы МЧС: пожар случился в общежитии на улице Льва Толстого в Белгороде. Возгорание произошло на третьем этаже многоквартирного дома.
Из дома эвакуировали 50 жителей. С помощью автолестницы удалось спасти 34 человека, трое из них — дети.
Известно, что погибла хозяйка загоревшегося помещения. Пострадали ещё два человека.
Всего на месте работали 18 пожарных. Огонь распространился на 60 квадратных метров. В чём была причина возгорания, пока не известно.