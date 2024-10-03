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Posted 3 октября, 15:30

Published 3 октября, 15:30

Modified 3 октября, 15:30

Updated 3 октября, 15:30

Более 70 беспилотников сбили в Белгородской области за ночь

Масштабная атака БПЛА, смертельные ДТП и пожар: что произошло в Белгородской области?

3 октября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Более 70 беспилотников сбили в Белгородской области за ночь
Сюжет
ДТП
Ночь и утро четверга для белгородцев прошли неспокойно. Массированная атака украинских дронов оставила последствия не только в приграничье, но и в Белгороде и Старом Осколе. Стали известны подробности громкого ДТП с микроавтобусом, а утром в областном центре случился серьёзный пожар в многоэтажке.

Больше 70 сбитых БПЛА

За прошедшую ночь Белгородская область пережила, пожалуй, самую массированную атаку дронов с начала спецоперации. В регионе удалось сбить 73 БПЛА.

Примерно в 22:00 в среду, 2 октября, белгородцы начали слышать громкие звуки. В Белгороде и районе местные жители сняли кадры вспышек в небе и записали «жужжание мопеда». Как стало известно позже, силы ПВО сбивали украинские беспилотники.

В областном центре после «падения фрагментов беспилотников» вспыхнул мусор на крыше гаража. Также повреждены три автомобиля. Под удар попал и торговый центр. Как выяснилось позже, речь шла о ТЦ «Рио».

В Ближней Игуменке под Белгородом произошёл пожар в бане на территории частного домовладения. В Ясных Зорях в Белгородском районе дрон атаковал автомобиль, пострадал мужчина. Мирная жительница была ранена и в Старом Осколе.

Также очевидцы сообщали, что на фоне атаки беспилотников горела трава в Прохоровке и в Комсомольском. Пожар, судя по информации в Сети, был и в Строителе.

Отбой опасности атаки БПЛА объявили только к утру. О последствиях в других районах Белгородской области мы писали здесь.

Не только Белгород и Старый Оскол: где ещё есть последствия ночной атаки дронов
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Пожар в многоэтажке

Неспокойной выдалась в Белгороде не только ночь, но и утро. Из-за пожара в общежитии на улице Льва Толстого погибла женщина, пострадали ещё два человека. Некоторых жителей пришлось экстренно эвакуировать, в том числе с помощью автолестницы.

После происшествия губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дом планируют капитально отремонтировать к 2025 году. За счёт средств из областного бюджета восстановят места общего пользования, фасад, крышу и все инженерные коммуникации.

Ремонт в квартирах обновят за счёт муниципальных средств из резервного фонда.

Гладков: в Белгороде проведут капремонт дома, где утром в пожаре погибла женщина
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Смертельное ДТП с автобусом

Вечером 2 октября на федеральной автомагистрали около села Великомихайловка в Новооскольском горокруге произошла смертельная авария. По предварительной версии регионального УМВД, водитель микроавтобуса ехал на высокой скорости, не справился с управлением и въехал в КамАЗ.

В автобусе находились 15 человек, четверо из которых погибли. Данные о пострадавших разнились, но сейчас известно, что ранены были 11 человек, в том числе несовершеннолетний.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Дело действительно возбудили — по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом под Белгородом
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