Масштабная атака БПЛА, смертельные ДТП и пожар: что произошло в Белгородской области?

Сюжет ДТП

Больше 70 сбитых БПЛА Пожар в многоэтажке Смертельное ДТП с автобусом

Ночь и утро четверга для белгородцев прошли неспокойно. Массированная атака украинских дронов оставила последствия не только в приграничье, но и в Белгороде и Старом Осколе. Стали известны подробности громкого ДТП с микроавтобусом, а утром в областном центре случился серьёзный пожар в многоэтажке.