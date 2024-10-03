Масштабная атака БПЛА, смертельные ДТП и пожар: что произошло в Белгородской области?

Posted 3 октября, 15:30
Published 3 октября, 15:30
Modified 3 октября, 15:30
Updated 3 октября, 15:30
За прошедшую ночь Белгородская область пережила, пожалуй, самую массированную атаку дронов с начала спецоперации. В регионе удалось сбить 73 БПЛА.
Примерно в 22:00 в среду, 2 октября, белгородцы начали слышать громкие звуки. В Белгороде и районе местные жители сняли кадры вспышек в небе и записали «жужжание мопеда». Как стало известно позже, силы ПВО сбивали украинские беспилотники.
В областном центре после «падения фрагментов беспилотников» вспыхнул мусор на крыше гаража. Также повреждены три автомобиля. Под удар попал и торговый центр. Как выяснилось позже, речь шла о ТЦ «Рио».
В Ближней Игуменке под Белгородом произошёл пожар в бане на территории частного домовладения. В Ясных Зорях в Белгородском районе дрон атаковал автомобиль, пострадал мужчина. Мирная жительница была ранена и в Старом Осколе.
Также очевидцы сообщали, что на фоне атаки беспилотников горела трава в Прохоровке и в Комсомольском. Пожар, судя по информации в Сети, был и в Строителе.
Отбой опасности атаки БПЛА объявили только к утру. О последствиях в других районах Белгородской области мы писали здесь.
Неспокойной выдалась в Белгороде не только ночь, но и утро. Из-за пожара в общежитии на улице Льва Толстого погибла женщина, пострадали ещё два человека. Некоторых жителей пришлось экстренно эвакуировать, в том числе с помощью автолестницы.
После происшествия губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что дом планируют капитально отремонтировать к 2025 году. За счёт средств из областного бюджета восстановят места общего пользования, фасад, крышу и все инженерные коммуникации.
Ремонт в квартирах обновят за счёт муниципальных средств из резервного фонда.
Вечером 2 октября на федеральной автомагистрали около села Великомихайловка в Новооскольском горокруге произошла смертельная авария. По предварительной версии регионального УМВД, водитель микроавтобуса ехал на высокой скорости, не справился с управлением и въехал в КамАЗ.
В автобусе находились 15 человек, четверо из которых погибли. Данные о пострадавших разнились, но сейчас известно, что ранены были 11 человек, в том числе несовершеннолетний.
Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Дело действительно возбудили — по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.