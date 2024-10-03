Когда в Белгороде появится новый Дворец спорта «Космос»?

В настоящее время здание пустует. В 2021 году оно было признано аварийным, было принято решение его снести и отстроить заново. Для разработки проекта была привлечена компания ООО «НЖ-Проект», но она не справилась со своими обязательствами, поэтому областное управление капитального строительства разорвало контракт с организацией.