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Posted 3 октября, 12:05

Published 3 октября, 12:05

Modified 3 октября, 12:05

Updated 3 октября, 12:05

Дворец спорта «Космос» в Белгороде

Когда в Белгороде появится новый Дворец спорта «Космос»?

3 октября 2024, 12:05
Фото: «Яндекс.Карты»
Дворец спорта «Космос» в Белгороде

Белгородские власти не отказались от планов на строительство нового ДС «Космос»

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Новости Белгорода
«Космическое» возрождение Дворца спорта в Белгороде, где началась история волейбольной команды «Белогорье», должно произойти в 2026–2028 году. Реконструкция продолжится, даже после разрыва контракта с компанией «НЖ-Проект», сообщил «Открытый Белгород».

Дворец спорта «Космос», некогда служивший местом для развития массового спорта в Белгороде, через несколько лет должен заработать вновь. Планы по его реконструкции, которые ранее были отложены из-за проблем с проектной документацией, теперь, как ожидается, будут реализованы в 2026–2028 годах.

В настоящее время здание пустует. В 2021 году оно было признано аварийным, было принято решение его снести и отстроить заново. Для разработки проекта была привлечена компания ООО «НЖ-Проект», но она не справилась со своими обязательствами, поэтому областное управление капитального строительства разорвало контракт с организацией.

После завершения реконструкции в обновлённом спорткомплексе вновь будут проходить тренировки и спортивные мероприятия. Средства на восстановление «Космоса» будут выделены из регионального бюджета, точная сумма будет известна уже после разработки проекта. За него заплатят более миллиона рублей.

Дворец спорта «Космос» был построен в 1982 году. Именно в нём началась спортивная карьера белгородского волейбольного клуба «Белогорье».

УКС Белгородской области разорвало контракт с «НЖ-Проект» из-за «Космоса»
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Спорт#Реконструкция#Новости Белгорода#Космос#Белгород#Аварийное здание#НЖ-ПРОЕКТ
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