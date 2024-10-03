Когда в Белгороде появится новый Дворец спорта «Космос»?

Posted 3 октября, 12:05
Published 3 октября, 12:05
Modified 3 октября, 12:05
Updated 3 октября, 12:05
Дворец спорта «Космос», некогда служивший местом для развития массового спорта в Белгороде, через несколько лет должен заработать вновь. Планы по его реконструкции, которые ранее были отложены из-за проблем с проектной документацией, теперь, как ожидается, будут реализованы в 2026–2028 годах.
В настоящее время здание пустует. В 2021 году оно было признано аварийным, было принято решение его снести и отстроить заново. Для разработки проекта была привлечена компания ООО «НЖ-Проект», но она не справилась со своими обязательствами, поэтому областное управление капитального строительства разорвало контракт с организацией.
После завершения реконструкции в обновлённом спорткомплексе вновь будут проходить тренировки и спортивные мероприятия. Средства на восстановление «Космоса» будут выделены из регионального бюджета, точная сумма будет известна уже после разработки проекта. За него заплатят более миллиона рублей.
Дворец спорта «Космос» был построен в 1982 году. Именно в нём началась спортивная карьера белгородского волейбольного клуба «Белогорье».