Был против СВО и помогал ВСУ: в Белгороде вынесли приговор за госизмену

Posted 3 октября, 10:02
Published 3 октября, 10:02
Modified 3 октября, 10:06
Updated 3 октября, 10:06
Установлено, что мужчина плохо относился к проведению специальной военной операции на Украине, оказывал финансовую помощь бойцам ВСУ.
Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России. Известно, что фигурантом дела является уроженец Капитоловки Изюмского района Харьковской области.
Мужчину признали виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Белгородский областной суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.