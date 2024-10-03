Что известно о смертельном ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Белгородской области?

Posted 3 октября, 06:31
Published 3 октября, 06:31
Modified 3 октября, 06:33
Updated 3 октября, 06:33
Поздним вечером 2 октября в Новооскольском горокруге Белгородской области произошло смертельное ДТП. Его участниками стали рейсовый микроавтобус Ford и грузовик.
По предварительной версии, которую приводит белгородский следком, микроавтобус в нарушение ПДД въехал в стоявший на обочине грузовик. Произошло это в районе Великомихайловки.
Известно, что погибли четыре человека. По информации СК, это водитель микроавтобуса и трое его пассажиров.
Число пострадавших при этом приводят разное. ТАСС со ссылкой на ЕДДС Новооскольского городского округа пишет, что ранены 12 человек. Госпитализировано восемь пострадавших, их состояние оценивают как средней степени тяжести и тяжёлое. Среди раненых есть 15-летний подросток, он тоже в больнице.
Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении сообщил, что пострадали девять человек, «в том числе молодой парень 17 лет».
Следственный комитет по факту аварии проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).