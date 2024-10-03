Что известно о смертельном ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Белгородской области?

Число пострадавших при этом приводят разное. ТАСС со ссылкой на ЕДДС Новооскольского городского округа пишет, что ранены 12 человек. Госпитализировано восемь пострадавших, их состояние оценивают как средней степени тяжести и тяжёлое. Среди раненых есть 15-летний подросток, он тоже в больнице.