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Posted 3 октября, 06:31

Published 3 октября, 06:31

Modified 3 октября, 06:33

Updated 3 октября, 06:33

Смертельное ДТП произошло в Белгородской области

Что известно о смертельном ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Белгородской области?

3 октября 2024, 06:31
Фото: 1MI
Смертельное ДТП произошло в Белгородской области

Четыре человека погибли в результате ДТП в Белгородской области

Сюжет
ДТП
Авария произошла вечером 2 октября. Известно, что погибших четверо — это водитель микроавтобуса и трое его пассажиров, сообщает следком. А вот число пострадавших приводят разное.

Поздним вечером 2 октября в Новооскольском горокруге Белгородской области произошло смертельное ДТП. Его участниками стали рейсовый микроавтобус Ford и грузовик.

По предварительной версии, которую приводит белгородский следком, микроавтобус в нарушение ПДД въехал в стоявший на обочине грузовик. Произошло это в районе Великомихайловки.

Известно, что погибли четыре человека. По информации СК, это водитель микроавтобуса и трое его пассажиров.

Число пострадавших при этом приводят разное. ТАСС со ссылкой на ЕДДС Новооскольского городского округа пишет, что ранены 12 человек. Госпитализировано восемь пострадавших, их состояние оценивают как средней степени тяжести и тяжёлое. Среди раненых есть 15-летний подросток, он тоже в больнице.

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении сообщил, что пострадали девять человек, «в том числе молодой парень 17 лет».

Следственный комитет по факту аварии проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Фото с места ДТПФото с места ДТП
Фото с места ДТП. Фото: Telegram-канал «Новый Оскол online»
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