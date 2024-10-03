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Posted 3 октября, 11:43

Published 3 октября, 11:43

Modified 3 октября, 11:45

Updated 3 октября, 11:45

В смертельном ДТП в Белгородской области погибли четыре человека

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом под Белгородом

3 октября 2024, 11:43
Фото: 1MI
В смертельном ДТП в Белгородской области погибли четыре человека
Сюжет
ДТП
Следком возбудил уголовное дело по факту произошедшей на автодороге М2 «Крым» смертельной аварии. Следователи выясняют подробности произошедшего, отметили в пресс-службе ведомства.

Вечером 2 октября на федеральной автомагистрали в Новооскольском горокруге произошло смертельное ДТП. Известно, что авария случилась около села Великомихайловка. По предварительной версии, водитель микроавтобуса ехал на высокой скорости, не справился с управлением и въехал в КамАЗ.

В этот момент в автобусе находились 15 человек, четверо из которых погибли. Травмы получили 11 человек, в том числе подросток.

Ранее председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Спустя время информация об этом появилась и на официальном сайте ведомства: дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

По разной информации, которая была известна ранее, пострадали 12 или девять человек. Также различается и возраст подростка: парню либо 15, либо 17 лет.

Что известно о смертельном ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Белгородской области?
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