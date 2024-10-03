Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом под Белгородом

Posted 3 октября, 11:43
Published 3 октября, 11:43
Modified 3 октября, 11:45
Updated 3 октября, 11:45
Вечером 2 октября на федеральной автомагистрали в Новооскольском горокруге произошло смертельное ДТП. Известно, что авария случилась около села Великомихайловка. По предварительной версии, водитель микроавтобуса ехал на высокой скорости, не справился с управлением и въехал в КамАЗ.
В этот момент в автобусе находились 15 человек, четверо из которых погибли. Травмы получили 11 человек, в том числе подросток.
Ранее председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Спустя время информация об этом появилась и на официальном сайте ведомства: дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
По разной информации, которая была известна ранее, пострадали 12 или девять человек. Также различается и возраст подростка: парню либо 15, либо 17 лет.