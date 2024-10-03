Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом под Белгородом

Ранее председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Спустя время информация об этом появилась и на официальном сайте ведомства: дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).