Гладков: в Белгороде проведут капремонт дома, где утром в пожаре погибла женщина

В одноподъездном доме насчитывается 144 квартиры, в которых проживает 234 человека. В настоящее время более 80 жильцов покинули дом и переехали в безопасные места. Всем пострадавшим жильцам было предложено отправиться в ПВР, но они решили остаться со своими родными и близкими. На месте был организован пункт обогрева и организован подвоз людей.