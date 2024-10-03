Гладков: в Белгороде проведут капремонт дома, где утром в пожаре погибла женщина

Posted 3 октября, 10:04
Published 3 октября, 10:04
Modified 3 октября, 10:06
Updated 3 октября, 10:06
В 2025 году планируется провести капитальный ремонт бывшего девятиэтажного общежития, расположенного по адресу улица Льва Толстого, 50, которое было переоборудовано в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор.
Напомним, что утром 3 сентября в здании произошёл пожар, в результате которого погибла женщина и пострадали ещё два человека.
Согласно плану, за счёт средств из областного бюджета будут отремонтированы места общего пользования, фасад и крыша, а также все инженерные коммуникации. Непосредственно квартиры обновят за счёт муниципальных средств из резервного фонда.
В одноподъездном доме насчитывается 144 квартиры, в которых проживает 234 человека. В настоящее время более 80 жильцов покинули дом и переехали в безопасные места. Всем пострадавшим жильцам было предложено отправиться в ПВР, но они решили остаться со своими родными и близкими. На месте был организован пункт обогрева и организован подвоз людей.
Общая площадь дома составляет более 4 тысяч квадратных метров, из них площадь жилых помещений превышает 2,4 тысячи квадратных метров.