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Posted 3 октября, 10:04

Published 3 октября, 10:04

Modified 3 октября, 10:06

Updated 3 октября, 10:06

Дом на улице Льва Толстого, 50 в Белгороде

Гладков: в Белгороде проведут капремонт дома, где утром в пожаре погибла женщина

3 октября 2024, 10:04
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Дом на улице Льва Толстого, 50 в Белгороде

Дом на Льва Толстого, 50 капитально отремонтируют в 2025 году

Сюжет
Пожар
Губернатор Гладков объявил о планах провести масштабный ремонт дома, где недавно случился пожар. В здании отремонтируют места общего пользования, фасад, крышу и инженерные коммуникации. Квартиры также будут обновлены за счёт муниципальных средств.

В 2025 году планируется провести капитальный ремонт бывшего девятиэтажного общежития, расположенного по адресу улица Льва Толстого, 50, которое было переоборудовано в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор.

Напомним, что утром 3 сентября в здании произошёл пожар, в результате которого погибла женщина и пострадали ещё два человека.

Согласно плану, за счёт средств из областного бюджета будут отремонтированы места общего пользования, фасад и крыша, а также все инженерные коммуникации. Непосредственно квартиры обновят за счёт муниципальных средств из резервного фонда.

В одноподъездном доме насчитывается 144 квартиры, в которых проживает 234 человека. В настоящее время более 80 жильцов покинули дом и переехали в безопасные места. Всем пострадавшим жильцам было предложено отправиться в ПВР, но они решили остаться со своими родными и близкими. На месте был организован пункт обогрева и организован подвоз людей.

Общая площадь дома составляет более 4 тысяч квадратных метров, из них площадь жилых помещений превышает 2,4 тысячи квадратных метров.

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