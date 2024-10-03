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Posted 3 октября, 06:22

Published 3 октября, 06:22

Modified 3 октября, 06:24

Updated 3 октября, 06:24

В мэрии рассказали, сколько укрытий в Белгороде получили номера

Для чего в Белгороде нумеруют укрытия?

3 октября 2024, 06:22
Фото: Александра Склярова. bel.ru

В мэрии рассказали, сколько укрытий в Белгороде получили номера

Сюжет
МЧС
Больше полугода назад белгородцы предложили властям давать укрытиям номера, чтобы в случае ЧС не искать адрес. Демидов взял идею в разработку, а что дальше?

В январе 2024 года белгородцы предложили Вячеславу Гладкову присваивать укрытиям номера, чтобы в случае ЧС в модуле не искать глазами адрес на ближайшем доме или название остановки, а сразу назвать номер — и в МЧС смогут приехать на нужную точку.

Тогда губернатор передал эту идею на проработку мэру Валентину Демидову. Как успехи с нумерацией защитных конструкций, узнали журналисты Бел.Ру у городской администрации.

Присваивают номера только модульным укрытиям. Цифры можно найти над входом снаружи и на стене слева внутри. По состоянию на 30 сентября 2024 года собственные номера есть у 122 модулей, которые переданы по договору управлению ГОЧС Белгорода. Учёт номеров ведёт это же управление.

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#Алёна Мальцева#Город#МЧС#Эксклюзив#Чрезвычайные ситуации#Белгород#Обстрелы
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