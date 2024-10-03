Для чего в Белгороде нумеруют укрытия?

Posted 3 октября, 06:22
Published 3 октября, 06:22
Modified 3 октября, 06:24
Updated 3 октября, 06:24
В январе 2024 года белгородцы предложили Вячеславу Гладкову присваивать укрытиям номера, чтобы в случае ЧС в модуле не искать глазами адрес на ближайшем доме или название остановки, а сразу назвать номер — и в МЧС смогут приехать на нужную точку.
Тогда губернатор передал эту идею на проработку мэру Валентину Демидову. Как успехи с нумерацией защитных конструкций, узнали журналисты Бел.Ру у городской администрации.
Присваивают номера только модульным укрытиям. Цифры можно найти над входом снаружи и на стене слева внутри. По состоянию на 30 сентября 2024 года собственные номера есть у 122 модулей, которые переданы по договору управлению ГОЧС Белгорода. Учёт номеров ведёт это же управление.