Для чего в Белгороде нумеруют укрытия?

Присваивают номера только модульным укрытиям. Цифры можно найти над входом снаружи и на стене слева внутри. По состоянию на 30 сентября 2024 года собственные номера есть у 122 модулей, которые переданы по договору управлению ГОЧС Белгорода. Учёт номеров ведёт это же управление.