Ранены дети, закрыты школы: как прошла неделя в Белгородской области

Троих детей, пострадавших от обстрела, отправили в Москву, школы и детсады на Харгоре закрыли, у юных белгородцев опять проблемы в иногороднем лагере, магазин «Технопарк» в областной столице закрывается, а в регионе будет больше ПВО. Что случилось за неделю — читайте в итогах Бел.Ру.

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