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Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Ранены дети, закрыты школы: как прошла неделя в Белгородской области

Ранены дети, закрыты школы: как прошла неделя в Белгородской области

6 сентября 2024, 15:18
Фото: Изображение Midjourney
Троих детей, пострадавших от обстрела, отправили в Москву, школы и детсады на Харгоре закрыли, у юных белгородцев опять проблемы в иногороднем лагере, магазин «Технопарк» в областной столице закрывается, а в регионе будет больше ПВО. Что случилось за неделю — читайте в итогах Бел.Ру.
Сюжет
Дети

Сильный обстрел Белгорода и не открывшиеся 2 сентября школы

Первая учебная неделя года в белгородских школах началась с закрытия школ на Харьковской горе. 2 сентября Белгород в очередной раз попал под обстрел. Есть повреждения детского сада на улице Горького.

Школы № 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, а также Шуховский лицей перевели временно на дистант.

Детсады № 3, 14, 16, 17, 19, 35, 39, 46, 48, 53, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 89 закрыли даже дежурные группы.

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Конфликт белгородских детей и персонала иногороднего лагеря «Гренада»

Юные белгородцы пожаловались на лагерь Ставрополья «Гренада». По словам детей, им выдали грязное бельё, плохо кормят, а в еде они находят стекло и личинки. Жалобы были и на грубость вожатых.

В ставропольском министерстве образования рассказали, что дети не адаптировались к условиям. Им запретили заказывать доставки еды, ссылаясь на правила лагеря. Дети не справились с эмоциональной реакцией.

С ними работают педагоги-психологи из Невинномысска. Постельное бельё им поменяли. Представители министерства образования Белгородской области тоже посетили лагерь. Они изучат все обстоятельства, чтобы выяснить причины и участников конфликта. После проверки будет принято окончательное решение о судьбе детей в лагере.

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В Белгородской области появится больше ПВО

Оперативный штаб Белгородской области направил в Минобороны 27 запросов, 18 из них уже реализовали. Оставшиеся запросы находятся в работе. Если же возможности выполнить просьбы нет, пишут по данному вопросу срочный доклад министру обороны — Андрею Белоусову.

Всего в МО поступило более 80 запросов, связанных с обеспечением прикрытия госграницы.

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Троих раненых детей в Белгороде отправили на лечение в Москву

Их доставили в детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Двоих мальчиков в возрасте двух и семи лет госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России.

Ещё одного ребёнка доставила бригада скорой помощи белгородского центра медицины катастроф.

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В Белгороде закроется единственный магазин «Технопарк»

Ещё одна компания уходит из приграничного города. На этот раз магазин электроники «Технопарк». Скриншот «прощального» сообщения магазина опубликовал Telegram-канал «Электромир Максимова». Последний день работы — 22 сентября.

Журналисты Бел.Ру связались с компанией, нам подтвердили информацию о закрытии, но не назвали причину и точную дату последнего дня работы.

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