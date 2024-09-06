Ранены дети, закрыты школы: как прошла неделя в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Школы № 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, а также Шуховский лицей перевели временно на дистант.
Детсады № 3, 14, 16, 17, 19, 35, 39, 46, 48, 53, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 89 закрыли даже дежурные группы.
Юные белгородцы пожаловались на лагерь Ставрополья «Гренада». По словам детей, им выдали грязное бельё, плохо кормят, а в еде они находят стекло и личинки. Жалобы были и на грубость вожатых.
В ставропольском министерстве образования рассказали, что дети не адаптировались к условиям. Им запретили заказывать доставки еды, ссылаясь на правила лагеря. Дети не справились с эмоциональной реакцией.
С ними работают педагоги-психологи из Невинномысска. Постельное бельё им поменяли. Представители министерства образования Белгородской области тоже посетили лагерь. Они изучат все обстоятельства, чтобы выяснить причины и участников конфликта. После проверки будет принято окончательное решение о судьбе детей в лагере.
Оперативный штаб Белгородской области направил в Минобороны 27 запросов, 18 из них уже реализовали. Оставшиеся запросы находятся в работе. Если же возможности выполнить просьбы нет, пишут по данному вопросу срочный доклад министру обороны — Андрею Белоусову.
Всего в МО поступило более 80 запросов, связанных с обеспечением прикрытия госграницы.
Ещё одного ребёнка доставила бригада скорой помощи белгородского центра медицины катастроф.
Ещё одна компания уходит из приграничного города. На этот раз магазин электроники «Технопарк». Скриншот «прощального» сообщения магазина опубликовал Telegram-канал «Электромир Максимова». Последний день работы — 22 сентября.
Журналисты Бел.Ру связались с компанией, нам подтвердили информацию о закрытии, но не назвали причину и точную дату последнего дня работы.