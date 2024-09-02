Белгород вновь под обстрелом: виднеется дым, есть разрушения

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В Белгороде и Белгородском районе снова было громко. Взрывы раздались в районе шести часов утра.
Спустя время появился дым. В Сети сообщают, что пожар и разрушения есть в микрорайоне Улитка. В одном из домов выбило окна. Также известно о пожаре в авто.
Кроме того, очевидцы утверждают, что под ударом оказалось здание детсада.
Официального комментария о последствиях нет. Есть ли пострадавшие, тоже пока не известно.
Мощные взрывы в Белгороде после относительного затишья звучат с вечера пятницы, 30 августа: есть погибшие, раненые и разрушения.