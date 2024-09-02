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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Горящая машина после взрывов

Белгород вновь под обстрелом: виднеется дым, есть разрушения

2 сентября 2024, 03:08
Фото: Go31
Горящая машина после взрывов

Взрывы прогремели в Белгороде

В Белгороде вновь было громко. Серия взрывов прозвучала в районе шести часов утра. В Сети уже появились первые кадры последствий.

В Белгороде и Белгородском районе снова было громко. Взрывы раздались в районе шести часов утра.

Спустя время появился дым. В Сети сообщают, что пожар и разрушения есть в микрорайоне Улитка. В одном из домов выбило окна. Также известно о пожаре в авто.

Кроме того, очевидцы утверждают, что под ударом оказалось здание детсада.

Официального комментария о последствиях нет. Есть ли пострадавшие, тоже пока не известно.

Мощные взрывы в Белгороде после относительного затишья звучат с вечера пятницы, 30 августа: есть погибшие, раненые и разрушения.

Последствия взрывовПоследствия взрывов
Последствия взрывовПоследствия взрывов
Последствия взрывовПоследствия взрывов
Последствия взрывовПоследствия взрывов
Последствия взрывовПоследствия взрывов
Последствия взрывовПоследствия взрывов
Последствия взрывов
Фото: «Белгород 1»
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