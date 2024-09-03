«Обидно до слёз»: в каком лагере после жалоб белгородцев проведут проверку?

На днях в Telegram-канале «Жесть Белгород» появился пост с нелестным комментарием в адрес лагеря «Гренада» в Ставропольском крае, куда отправились юные белгородцы. Сообщается, что некоторым детям якобы выдали грязное постельное бельё, другие не доедают, а третьи нашли в своих порциях личинки насекомых и даже стёкла.