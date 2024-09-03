bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

От белгородцев вновь поступили жалобы на лагерь в Ставропольском крае

«Обидно до слёз»: в каком лагере после жалоб белгородцев проведут проверку?

3 сентября 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
От белгородцев вновь поступили жалобы на лагерь в Ставропольском крае

Белгородский минобр проверит условия в лагере «Гренада» Ставропольского края

Публикация в Сети о лагере «Гренада» Ставропольского края, куда отправились белгородские школьники, дошла даже до губернатора и членов правительства. Дети пожаловались, что им выдали грязное бельё, они недоедают, находят в еде насекомых и стёкла. Минобр проведёт проверку.
Сюжет
Дети

На днях в Telegram-канале «Жесть Белгород» появился пост с нелестным комментарием в адрес лагеря «Гренада» в Ставропольском крае, куда отправились юные белгородцы. Сообщается, что некоторым детям якобы выдали грязное постельное бельё, другие не доедают, а третьи нашли в своих порциях личинки насекомых и даже стёкла.

Рассказы детей и родителей о лагере «Гренада» в Ставропольском крае.Рассказы детей и родителей о лагере «Гренада» в Ставропольском крае.
Рассказы детей и родителей о лагере «Гренада» в Ставропольском крае.Рассказы детей и родителей о лагере «Гренада» в Ставропольском крае.
Рассказы детей и родителей о лагере «Гренада» в Ставропольском крае.Рассказы детей и родителей о лагере «Гренада» в Ставропольском крае.
Рассказы детей и родителей о лагере «Гренада» в Ставропольском крае.Рассказы детей и родителей о лагере «Гренада» в Ставропольском крае.
Рассказы детей и родителей о лагере «Гренада» в Ставропольском крае.
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Также утверждается, что с ребятами в учреждении якобы по-хамски общаются вожатые: говорят детям, что лучше бы те «оставались дома», и спрашивают, «что они вообще туда приехали».

Ребята записали на видео, как с ними общаются вожатые
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Белгородцы оставили жалобу на странице губернатора в соцсети.

«Грязное постельное бельё с клопами, насекомые в еде, на них [детей] орут и оскорбляют! За что такое отношение? Разберитесь, пожалуйста! Моего ребенка там нет, но прочитала и обидно до слёз, неужели наши дети не заслужили нормального отношения и условий?» — написала одна из мам.

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин пообещал, что ведомство проведёт проверку в лагере на месте и выяснит, правдивая ли информация содержится в публикации.

Добавим, что проверить учреждение поручил губернатор Вячеслав Гладков. Сам он не верит в правдивость жалоб.

Ранее от белгородцев уже поступали жалобы на условия в лагере Ставропольского края. Тогда жители региона просили проверить качество еды.

Также белгородцы жаловались на то, что у их детей забирали телефоны. Ситуацию тогда прокомментировал губернатор.

Юные белгородцы вновь жалуются на условия в иногороднем лагере
Узнать подробнее
Читайте также:
«Бесплатно приехали, вот и сидите»: почему белгородцев не отпускают домой из лагеря?«Кормят ужасно, еды не хватает»: белгородцы — о питании в ленинградском лагереБелгородцы пожаловались на грязные туалеты и тараканов в ростовском лагере
#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Жалобы#Белгород#Минобр#Ставропольский край#Вожатые#Гренада
Подпишитесь
Как не предать Родину? Советы специалиста по использованию камеры видеонаблюдения
Сегодня, 12:17
I’ll be back: огромные «гусеницы» вернулись в центр Белгорода
Сегодня, 12:23
Белгородские силовики поймали пытавшуюся перейти на сторону ВСУ женщину
Сегодня, 11:41
В Белгородской области развернут дополнительные средства ПВО
Сегодня, 08:01
В Белгороде стало больше пострадавших после вчерашнего обстрела
Сегодня, 09:05