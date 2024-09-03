«Обидно до слёз»: в каком лагере после жалоб белгородцев проведут проверку?

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
На днях в Telegram-канале «Жесть Белгород» появился пост с нелестным комментарием в адрес лагеря «Гренада» в Ставропольском крае, куда отправились юные белгородцы. Сообщается, что некоторым детям якобы выдали грязное постельное бельё, другие не доедают, а третьи нашли в своих порциях личинки насекомых и даже стёкла.
Также утверждается, что с ребятами в учреждении якобы по-хамски общаются вожатые: говорят детям, что лучше бы те «оставались дома», и спрашивают, «что они вообще туда приехали».
Белгородцы оставили жалобу на странице губернатора в соцсети.
«Грязное постельное бельё с клопами, насекомые в еде, на них [детей] орут и оскорбляют! За что такое отношение? Разберитесь, пожалуйста! Моего ребенка там нет, но прочитала и обидно до слёз, неужели наши дети не заслужили нормального отношения и условий?» — написала одна из мам.
Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин пообещал, что ведомство проведёт проверку в лагере на месте и выяснит, правдивая ли информация содержится в публикации.
Добавим, что проверить учреждение поручил губернатор Вячеслав Гладков. Сам он не верит в правдивость жалоб.
Ранее от белгородцев уже поступали жалобы на условия в лагере Ставропольского края. Тогда жители региона просили проверить качество еды.
Также белгородцы жаловались на то, что у их детей забирали телефоны. Ситуацию тогда прокомментировал губернатор.