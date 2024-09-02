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Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Последствия обстрела в Белгороде

Есть прямые попадания: официальная информация о последствиях обстрела Белгорода

2 сентября 2024, 03:40
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела в Белгороде

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода

Взрывы в Белгороде и Белгородском районе прозвучали рано утром. Есть разрушения в коммерческом и социальном объектах, загорелись авто. О пострадавших не сообщалось.

Появилась первая официальная информация о последствиях утреннего обстрела Белгорода. Известно, что в городе разрушения есть в зданиях социального и коммерческого объектов.

Кроме того, последствия есть и в Белгородском районе. В Дубовом пожар возник в двух домах и четырёх машинах.

О пострадавших среди мирных жителей ничего не сообщалось. Однако глава региона уточнил, что информация ещё уточняется.

Громко утром 2 сентября в Белгороде и Белгородском районе было в районе шести часов утра. Прозвучало несколько взрывов, появился дым.

Последствия обстрела в БелгородеПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгород вновь под обстрелом: виднеется дым, есть разрушения
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