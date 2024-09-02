Есть прямые попадания: официальная информация о последствиях обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Появилась первая официальная информация о последствиях утреннего обстрела Белгорода. Известно, что в городе разрушения есть в зданиях социального и коммерческого объектов.
Кроме того, последствия есть и в Белгородском районе. В Дубовом пожар возник в двух домах и четырёх машинах.
О пострадавших среди мирных жителей ничего не сообщалось. Однако глава региона уточнил, что информация ещё уточняется.
Громко утром 2 сентября в Белгороде и Белгородском районе было в районе шести часов утра. Прозвучало несколько взрывов, появился дым.