Что известно о состоянии детей, пострадавших при обстреле Белгорода?

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Белгороде после дневного обстрела 1 сентября пострадали 11 мирных жителей. В тяжёлом состоянии остаются пять человек, двое из них — дети. Мальчиков готовятся отправить в Москву для дальнейшего лечения.
Выявлено больше разрушений. За сутки в столице региона выбиты окна в 175 квартирах 40 многоквартирных домов. Под удар попали 33 частных дома и три социальных объекта. Повреждено 94 машины.
Кроме того, пожар был в одном автомобиле и на балконе одной из квартир. Также горела сухая трава.
Белгород попал под сильнейший обстрел и утром 2 сентября. Прямое попадание было в один из детсадов. После обстрела власти решили закрыть школы и детсады на Харгоре в Белгороде — пока что на неделю. Дошкольные учреждения на Харгоре не будут работать даже в формате дежурных групп.