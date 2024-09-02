Что известно о состоянии детей, пострадавших при обстреле Белгорода?

Белгород попал под сильнейший обстрел и утром 2 сентября. Прямое попадание было в один из детсадов. После обстрела власти решили закрыть школы и детсады на Харгоре в Белгороде — пока что на неделю. Дошкольные учреждения на Харгоре не будут работать даже в формате дежурных групп.