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Published Сегодня, 07:45

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11 человек пострадали при обстреле Белгорода 1 сентября, пятеро из них в тяжёлом состоянии

Что известно о состоянии детей, пострадавших при обстреле Белгорода?

2 сентября 2024, 07:45
Фото: 1MI
11 человек пострадали при обстреле Белгорода 1 сентября, пятеро из них в тяжёлом состоянии

Гладков уточнил информацию о разрушениях в Белгороде после обстрела

Всего в результате вчерашнего обстрела пострадали 11 мирных жителей, пятеро из них остаются в тяжёлом состоянии. Двое детей отправятся на дальнейшее лечение в Москву. Кроме того, губернатор уточнил информацию о разрушениях в городе.
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Дети

В Белгороде после дневного обстрела 1 сентября пострадали 11 мирных жителей. В тяжёлом состоянии остаются пять человек, двое из них — дети. Мальчиков готовятся отправить в Москву для дальнейшего лечения.

Выявлено больше разрушений. За сутки в столице региона выбиты окна в 175 квартирах 40 многоквартирных домов. Под удар попали 33 частных дома и три социальных объекта. Повреждено 94 машины.

Кроме того, пожар был в одном автомобиле и на балконе одной из квартир. Также горела сухая трава.

Белгород попал под сильнейший обстрел и утром 2 сентября. Прямое попадание было в один из детсадов. После обстрела власти решили закрыть школы и детсады на Харгоре в Белгороде — пока что на неделю. Дошкольные учреждения на Харгоре не будут работать даже в формате дежурных групп.

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