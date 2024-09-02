В Белгороде после утреннего обстрела приняли важное решение о работе школ и детсадов

Пока что не будут работать даже в режиме дежурных групп детсады № 3, 14, 16, 17, 19, 35, 39, 46, 48, 53, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 89. С вопросом о том, где оставить ребёнка, родителям рекомендуют обращаться в управление образования Белгорода — детей могут временно устроить в других дошкольных учреждениях.