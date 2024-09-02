В Белгороде после утреннего обстрела приняли важное решение о работе школ и детсадов

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
Школы и детсады на Харьковской горе в Белгороде закроют на неделю. Соответствующее решение приняли утром 2 сентября, когда дети должны были выйти на учёбу.
На дистант временно переходят школы № 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, а также Шуховский лицей.
Пока что не будут работать даже в режиме дежурных групп детсады № 3, 14, 16, 17, 19, 35, 39, 46, 48, 53, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 89. С вопросом о том, где оставить ребёнка, родителям рекомендуют обращаться в управление образования Белгорода — детей могут временно устроить в других дошкольных учреждениях.
Решение по детсадам связано в том числе с разрушениями, которые есть после утреннего обстрела в «Львёнке». Здание фактически разрушено.
Только что сейчас вернулся с места разрушения детского сада «Львёнок». Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днём, когда там были бы дети. Спастись там шансов не было бы ни у кого.
Вячеслав Гладков
Во всех остальных образовательных учреждениях Белгорода и Белгородского района решение по формату обучения сохраняется в силе — очно-дистанционный формат.
Белгород попал под мощный обстрел рано утром 2 сентября. Есть разрушения. Прилёт попал в том числе на камеру видеонаблюдения.