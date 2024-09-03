Кто виноват? В лагере Ставрополья, на который жаловались белгородцы, провели проверку

Служебное расследование провели в лагере «Гренада» после жалоб белгородцев

В лагере «Гренада» разгорелся конфликт между персоналом и детьми из Белгородской области. По словам родителей, вторые столкнулись с плохими условиями содержания и грубым обращением со стороны вожатых. Но после проверки всё стало не так однозначно. Подробности сообщили в минобре Ставрополья.