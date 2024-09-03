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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Юные белгородцы ранее жаловались на условия в лагере

Кто виноват? В лагере Ставрополья, на который жаловались белгородцы, провели проверку

3 сентября 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney
Юные белгородцы ранее жаловались на условия в лагере

Служебное расследование провели в лагере «Гренада» после жалоб белгородцев

В лагере «Гренада» разгорелся конфликт между персоналом и детьми из Белгородской области. По словам родителей, вторые столкнулись с плохими условиями содержания и грубым обращением со стороны вожатых. Но после проверки всё стало не так однозначно. Подробности сообщили в минобре Ставрополья.
Сюжет
Дети

Управление образования Невинномысска провело служебное расследование в лагере «Гренада» после жалоб белгородских родителей.

Белгородцы ранее сообщили, что их детям якобы выдали грязное постельное бельё, их плохо кормят, а в еде ребята нашли личинки насекомых и осколки стекла. Пожаловались и на грубое обращение со стороны вожатых, которые говорили школьникам, что тем стоило «остаться дома».

Ситуация дошла до губернатора. Он заявил, что если подтвердится вина детей, то их отправят из Ставрополья домой.

Причиной конфликта в лагере, возможно, стали проблемы с адаптацией подростков к новым условиям, заявили в ставропольском министерстве образования. Некоторые из них эмоционально отреагировали на правила учреждения и запрет на доставку еды. По предварительной информации, сопровождающие из Белгородской области не смогли справиться с эмоциональной реакцией детей.

Министр образования Ставропольского края Мария Смагина и специалисты Роспотребнадзора выехали на место и объяснили, что подобное поведение со стороны педагогов недопустимо.

С детьми уже работают педагоги-психологи из Невинномысска. Смена постельного белья происходит в соответствии с требованиями СанПиН. При необходимости дети могут обратиться к вожатым или администрации лагеря для внеплановой смены белья.

Представители министерства образования Белгородской области также отправились в лагерь. Они проверят все факты, установят причины и участников конфликта. После совместной проверки будет принято окончательное решение.

Заказывали суши? Белгородских детей могут отправить домой из лагеря в Ставрополье
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