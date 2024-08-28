В Белгороде с начала лета случилось 16 происшествий на воде, есть погибшие

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Белгороде с начала купального сезона — с 1 июня — насчитали 16 происшествий на воде. Погибли три человека. Двое утонули в местах, не оборудованных для купания, ещё один — когда пляж не работал.
Спасти удалось 13 человек. В их числе — трое детей. На пляжах работали 74 спасателя, два водных патруля.
Всего в Белгороде открыто шесть городских пляжей. Спасатели до конца августа продолжат дежурство. Работать они будут с девяти часов утра до девяти вечера. С наступлением осени, пока будет сохраняться тёплая погода, пляжи будут регулярно патрулировать.
Происшествия на воде были летом не только в Белгороде. Так, накануне стало известно о гибели мужчины в Прохоровском районе. А на минувшей неделе в Грайворонском горокруге утонул рыбак.