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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Белгороде с начала купального сезона случилось 16 происшествий на воде

В Белгороде с начала лета случилось 16 происшествий на воде, есть погибшие

28 августа 2024, 09:46
Фото: 1MI
В Белгороде с начала купального сезона случилось 16 происшествий на воде

В мэрии Белгорода подвели итоги купального сезона

16 происшествий на воде насчитали в областной столице с начала купального сезона. 13 человек удалось спасти. Вместе с тем некоторые происшествия завершились трагедией. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

В Белгороде с начала купального сезона — с 1 июня — насчитали 16 происшествий на воде. Погибли три человека. Двое утонули в местах, не оборудованных для купания, ещё один — когда пляж не работал.

Спасти удалось 13 человек. В их числе — трое детей. На пляжах работали 74 спасателя, два водных патруля.

Всего в Белгороде открыто шесть городских пляжей. Спасатели до конца августа продолжат дежурство. Работать они будут с девяти часов утра до девяти вечера. С наступлением осени, пока будет сохраняться тёплая погода, пляжи будут регулярно патрулировать.

Происшествия на воде были летом не только в Белгороде. Так, накануне стало известно о гибели мужчины в Прохоровском районе. А на минувшей неделе в Грайворонском горокруге утонул рыбак.

Купальный сезон в Белгородской области завершается, но трагедий меньше не становится
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Утонувшие#Белгород#Водоёмы#Пляжи
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