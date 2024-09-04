«Технопарк» в Белгороде всё? Насколько правдивы слухи о закрытии магазина

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Белгородский блогер в Telegram-канале «Электромир Максимова» опубликовал рассылку от якобы магазина электроники «Технопарк». В сообщении пишут, что магазин электроники в Белгороде на Гражданском проспекте закрывается. Последний день работы торговой точки — 22 сентября.
Журналистка Бел.Ру связалась с представителями «Технопарка», чтобы узнать правдивы ли эти сообщения. Оказалось, что да.
В поддержке сообщили, что единственный магазин в городе закрывается, но причину назвать не смогли. При этом подтвердить последнюю дату работы тоже не могут.
«Да, действительно, это правдивая информация. Магазин „Технопарк“ в Белгороде закрывается. Точная дата у меня отсутствует, но магазин больше работать не будет», — объяснили в компании.
Это уже не первый магазин бытовой техники, который уходит из Белгорода. В 2023 году прекратил работу «Союз».