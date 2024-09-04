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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Белгороде закрывается очередной магазин бытовой техники

«Технопарк» в Белгороде всё? Насколько правдивы слухи о закрытии магазина

4 сентября 2024, 13:19

В Белгороде закрывается очередной магазин бытовой техники

В Сети распространяют скриншот якобы рассылки магазина электроники «Технопарка» о закрытии точки в Белгороде. Это правда? Журналисты Бел.Ру связались с компанией.

Белгородский блогер в Telegram-канале «Электромир Максимова» опубликовал рассылку от якобы магазина электроники «Технопарк». В сообщении пишут, что магазин электроники в Белгороде на Гражданском проспекте закрывается. Последний день работы торговой точки — 22 сентября.

Журналистка Бел.Ру связалась с представителями «Технопарка», чтобы узнать правдивы ли эти сообщения. Оказалось, что да.

В поддержке сообщили, что единственный магазин в городе закрывается, но причину назвать не смогли. При этом подтвердить последнюю дату работы тоже не могут.

«Да, действительно, это правдивая информация. Магазин „Технопарк“ в Белгороде закрывается. Точная дата у меня отсутствует, но магазин больше работать не будет», — объяснили в компании.

Это уже не первый магазин бытовой техники, который уходит из Белгорода. В 2023 году прекратил работу «Союз».

Рассылка о закрытии «Технопарка» в БелгородеРассылка о закрытии «Технопарка» в Белгороде
Рассылка о закрытии «Технопарка» в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
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#Алёна Мальцева#Гражданский проспект#Эксклюзив#Поддержка#Технопарк#Белгород#Электроника
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