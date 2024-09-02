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Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

В больницу Минздрава доставили трёх раненных при обстрелах Белгорода детей

Привезли — и в реанимацию: в Москву доставили трёх раненных в Белгороде детей

2 сентября 2024, 16:37
Фото: Изображение Midjourney

В больницу Минздрава доставили трёх раненных при обстрелах Белгорода детей

Двое из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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СВО

Пострадавших после обстрелов Белгорода трёх детей доставили в детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Сегодня санавиацией привезли двоих мальчиков в возрасте двух и семи лет. Их госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России.

Ещё одного ребёнка доставляла бригада скорой помощи белгородского центра медицины катастроф. Произошло это в воскресенье, 1 сентября.

С 30 августа Белгород и пригороды несколько дней находятся под постоянными обстрелами со стороны Украины. 2 сентября в результате атаки пострадало ещё три человека.

Что известно о состоянии детей, пострадавших при обстреле Белгорода?
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#Евгений Грицков#Происшествия#Москва#Реанимация#СВО#Обстрелы Белгорода#Раненые дети#Минздрав РФ
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