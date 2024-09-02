Привезли — и в реанимацию: в Москву доставили трёх раненных в Белгороде детей

Пострадавших после обстрелов Белгорода трёх детей доставили в детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Сегодня санавиацией привезли двоих мальчиков в возрасте двух и семи лет. Их госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России.