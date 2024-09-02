Привезли — и в реанимацию: в Москву доставили трёх раненных в Белгороде детей

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Пострадавших после обстрелов Белгорода трёх детей доставили в детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Сегодня санавиацией привезли двоих мальчиков в возрасте двух и семи лет. Их госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России.
Ещё одного ребёнка доставляла бригада скорой помощи белгородского центра медицины катастроф. Произошло это в воскресенье, 1 сентября.
С 30 августа Белгород и пригороды несколько дней находятся под постоянными обстрелами со стороны Украины. 2 сентября в результате атаки пострадало ещё три человека.