Атаки дронов, запрет на спиртное и подача воды: итоги дня в Белгородской области

Также ВСУ использовали беспилотник для нападения на посёлок Малиновка в Белгородском районе. Мужчина получил ранения, включая проникающую рану в левом межреберье и непроникающую рану бедра. После того, как скорая помощь доставила его в региональную клиническую больницу, ему оказали помощь.