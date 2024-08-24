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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Атаки дронов, запрет на спиртное и подача воды: итоги дня в Белгородской области

Атаки дронов, запрет на спиртное и подача воды: итоги дня в Белгородской области

24 августа 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
В субботу, 24 августа, Белгородская область вновь оказалась под атаками дронов ВСУ. Вместе с тем жителям Старого Оскола вернули воду, а в магазинах несколько дней не будут продавать спиртное. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.

Новые атаки дронов

Над Вейделевкой система противовоздушной обороны сумела уничтожить беспилотный летательный аппарат ВСУ. В результате инцидента один местный житель получил травмы — ожоги. Медицинская бригада быстро прибыла на место и предоставила первую помощь, благодаря чему госпитализация не потребовалась. После атаки в населённом пункте обнаружили повреждения.

Также ВСУ использовали беспилотник для нападения на посёлок Малиновка в Белгородском районе. Мужчина получил ранения, включая проникающую рану в левом межреберье и непроникающую рану бедра. После того, как скорая помощь доставила его в региональную клиническую больницу, ему оказали помощь.

В селе Никольское в Белгородском районе беспилотник напал на легковой автомобиль. Водитель получил осколочное ранение правого плеча. Он был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода на проезжающем мимо транспорте.

Медицинский персонал предоставил ему всю необходимую помощь. Его лечение будет продолжено амбулаторно.

Водитель в Белгородском районе получил минно-взрывную травму после атаки дрона
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Подачу воды восстановили

Водоснабжение восстановлено в центре и на юго-западе Старого Оскола. Глава муниципалитета Андрей Чесноков подчеркнул, что успешно достигли нужного стандарта безопасности для резервуаров в насосной станции. Однако, чтобы избежать гидравлических ударов, вода поставляется при минимальном давлении. Ключевой проблемой для коммунальных служб было удаление воздуха из водопроводных систем.

После сброса воздуха из квартальных сетей насосное оборудование запущено, и холодная вода начала поступать в жилые здания. Глава муниципалитета указал, что на текущий момент показатели контрольных точек отражают полное восстановление работы водоснабжения.

Также началась подача горячей воды. С 7 утра центральные тепловые пункты перешли на режим подачи, и скоро горячая вода будет доступна по всему городу.

Да будет вода! Жителям Старого Оскола вернули воду
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Сухой закон?

Для обеспечения общественного порядка во время празднования Дня знаний и Всероссийского дня трезвости в регионе ограничили розничную продажу спиртного. Однако временный запрет не распространяется на предприятия общественного питания, которые смогут продолжать продавать алкогольные напитки.

Согласно местному законодательству, розничная продажа алкоголя запрещена в день Дня знаний (1 сентября или следующий рабочий день, если 1 сентября выпадает на выходной день) и во Всероссийский день трезвости (11 сентября).

В Белгородской области два дня нельзя будет купить спиртное в магазинах
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Медицина#Горячая вода#Помощь#Водоснабжение#Спиртное#Коммунальные службы#Белгород#ВСУ#Сухой закон
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