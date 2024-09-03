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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Белгородские дети могли устроить провокацию в лагере в Ставрополье

Заказывали суши? Белгородских детей могут отправить домой из лагеря в Ставрополье

3 сентября 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские дети могли устроить провокацию в лагере в Ставрополье

О конфликте в лагере «Гренада» в Ставропольском крае узнали власти Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков поручил установить все причины произошедшего, и в случае вины белгородских детей, отправить их домой.

В Telegram-канале «Жесть Белгород» опубликован пост с негативным отзывом о лагере «Гренада» в Ставропольском крае, куда отправились белгородские дети. В публикации говорится о том, что некоторым юным отдыхающим выдали грязное постельное бельё, у других возникли проблемы с питанием, а третьи якобы обнаружили в своей еде личинки насекомых и даже осколки стекла.

Также сообщается, что вожатые в лагере, предположительно, общаются с детьми довольно грубо, утверждая, что им лучше было бы «остаться дома», и задают вопросы о том, зачем они вообще приехали.

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что поступает пока не подтверждённая информация, о том, что виновниками конфликта являются белгородские дети. Они якобы недовольны тем, что есть контроль за пользованием телефонами, контроль за рационом питания и не разрешается доставка суши.

Если информация подтвердится, что дети это сделали сами, то проверяющие, которые приехали, обеспечьте отправку детей домой, назад к родителям. Больше мы не будем отправлять этих детей на отдых ни в другие регионы, ни в наши лагеря. Сначала воспитаем, объясним, вместе в школе, с родителями. Нам регионы в ущерб своим детям отдают лагеря, кормят, встречают, отправляют на экскурсии, обеспечивают очное образование, а мы начинаем… Я надеюсь, что разберёмся.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Телефоны#Контроль#Конфликт#Белгород#Насекомые#Ставропольский край#Вожатые
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