Заказывали суши? Белгородских детей могут отправить домой из лагеря в Ставрополье

В Telegram-канале «Жесть Белгород» опубликован пост с негативным отзывом о лагере «Гренада» в Ставропольском крае, куда отправились белгородские дети. В публикации говорится о том, что некоторым юным отдыхающим выдали грязное постельное бельё, у других возникли проблемы с питанием, а третьи якобы обнаружили в своей еде личинки насекомых и даже осколки стекла.