Заказывали суши? Белгородских детей могут отправить домой из лагеря в Ставрополье

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В Telegram-канале «Жесть Белгород» опубликован пост с негативным отзывом о лагере «Гренада» в Ставропольском крае, куда отправились белгородские дети. В публикации говорится о том, что некоторым юным отдыхающим выдали грязное постельное бельё, у других возникли проблемы с питанием, а третьи якобы обнаружили в своей еде личинки насекомых и даже осколки стекла.
Также сообщается, что вожатые в лагере, предположительно, общаются с детьми довольно грубо, утверждая, что им лучше было бы «остаться дома», и задают вопросы о том, зачем они вообще приехали.
В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что поступает пока не подтверждённая информация, о том, что виновниками конфликта являются белгородские дети. Они якобы недовольны тем, что есть контроль за пользованием телефонами, контроль за рационом питания и не разрешается доставка суши.
Если информация подтвердится, что дети это сделали сами, то проверяющие, которые приехали, обеспечьте отправку детей домой, назад к родителям. Больше мы не будем отправлять этих детей на отдых ни в другие регионы, ни в наши лагеря. Сначала воспитаем, объясним, вместе в школе, с родителями. Нам регионы в ущерб своим детям отдают лагеря, кормят, встречают, отправляют на экскурсии, обеспечивают очное образование, а мы начинаем… Я надеюсь, что разберёмся.
Вячеслав Гладков