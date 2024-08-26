«Бесплатно приехали, вот и сидите»: почему белгородцев не отпускают домой из лагеря?

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В соцсетях оставил жалобу один из родителей детей, которых отправили бесплатно на летний отдых на море. По его словам, предложение об отдыхе поступило 13 августа: тогда они ознакомились с предложением классного руководителя из колледжа и согласились.
«Но это оказалось ошибкой. В Вашем приказе расписано всё красиво, но, к сожалению, не имеет отношения к реальности», — отметил мужчина.
Как утверждает белгородец, дети оказались разбросаны по всему поезду, поскольку билеты ответственные за них люди приобретали не заранее, а сухпайки им вовсе не раздавали. Условия размещения в лагере родителей тоже возмутило.
«Условия, в которых содержатся наши дети, немыслимы. Нет даже полок для хранения вещей. Шторы висят на нитках, двери в туалет не закрываются, туалет не работает. Ощущение, что детей просто кинули в заброшеный пансион. Всё грязно, щели в стенах, условий ноль, полнейшая антисанитария. Дети жалуются, что питание отвратительное. На просьбы вернуть их домой (99% детей хотят домой) им отвечают: „Бесплатно приехали, вот и сидите“», — дополнил родитель.
Юные белгородцы находятся в лагере с 20 августа, однако на море их так и не сводили, никакие мероприятия не устроили, заявляют родители. А некоторые из белгородцев самостоятельно поехали на море, чтобы забрать из лагеря своих детей.
В министерстве образования региона отреагировали на жалобу. Представители ведомства отметили, что проблему поставили на контроль, а некоторые ситуации уже разрешили.
«Министерство образования поставило вопрос на контроль, с сопровождающими осуществляется постоянное взаимодействие, большинство жалоб ребят устранены», — коротко заметили в белгородском минобре.