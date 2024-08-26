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Юные белгородцы вновь жалуются на условиях в лагерях других регионов

«Бесплатно приехали, вот и сидите»: почему белгородцев не отпускают домой из лагеря?

26 августа 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
Юные белгородцы вновь жалуются на условиях в лагерях других регионов

Белгородцы потребовали вернуть их детей домой из-за условий в лагере

Жители региона продолжают жаловаться на плохие условия проживания в лагере. На этот раз, по словам родителей, вернуться обратно в регион хочет подавляющее количество ребят, однако их не отпускают. На жалобу отреагировали в региональном минобре.
Сюжет
Дети

В соцсетях оставил жалобу один из родителей детей, которых отправили бесплатно на летний отдых на море. По его словам, предложение об отдыхе поступило 13 августа: тогда они ознакомились с предложением классного руководителя из колледжа и согласились.

«Но это оказалось ошибкой. В Вашем приказе расписано всё красиво, но, к сожалению, не имеет отношения к реальности», — отметил мужчина.

Как утверждает белгородец, дети оказались разбросаны по всему поезду, поскольку билеты ответственные за них люди приобретали не заранее, а сухпайки им вовсе не раздавали. Условия размещения в лагере родителей тоже возмутило.

«Условия, в которых содержатся наши дети, немыслимы. Нет даже полок для хранения вещей. Шторы висят на нитках, двери в туалет не закрываются, туалет не работает. Ощущение, что детей просто кинули в заброшеный пансион. Всё грязно, щели в стенах, условий ноль, полнейшая антисанитария. Дети жалуются, что питание отвратительное. На просьбы вернуть их домой (99% детей хотят домой) им отвечают: „Бесплатно приехали, вот и сидите“», — дополнил родитель.

Юные белгородцы находятся в лагере с 20 августа, однако на море их так и не сводили, никакие мероприятия не устроили, заявляют родители. А некоторые из белгородцев самостоятельно поехали на море, чтобы забрать из лагеря своих детей.

В министерстве образования региона отреагировали на жалобу. Представители ведомства отметили, что проблему поставили на контроль, а некоторые ситуации уже разрешили.

«Министерство образования поставило вопрос на контроль, с сопровождающими осуществляется постоянное взаимодействие, большинство жалоб ребят устранены», — коротко заметили в белгородском минобре.
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