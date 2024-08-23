«Кормят ужасно, еды не хватает»: белгородцы — о питании в ленинградском лагере

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Недавно детей из Шебекинского городского округа отправили в лагерь «Профессионал», который находится в Ленинградской области. Родители ребят пожаловались на «ужасное» качество питания в учреждении.
По словам взрослых, с первого же дня некоторые дети начали чувствовать недомогание и были вынуждены обращаться за медицинской помощью. Ежедневно в больницу с признаками отравления якобы отправляли от одного до трёх детей.
Еды и воды на всех не хватает, а порции подаются в грязной посуде, утверждают белгородцы.
«Когда приезжает Роспотребнадзор, детям дают еду в одноразовой посуде. Стоит ему уехать, так детей сразу кормят из обычной посуды с остатками пищи на ней. За всё время пребывания в лагере дети наелись, только когда поехали на экскурсию в Санкт-Петербург», — пожаловалась одна из мам.
Обеспокоенные родители попросили принять меры, потому что с этим могут столкнуться и другие дети.
Администрация Шебекинского городского округа пообещала связаться с руководством лагеря и после проинформировать о принятых мерах.