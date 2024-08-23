«Кормят ужасно, еды не хватает»: белгородцы — о питании в ленинградском лагере

Белгородцы недовольны питанием детей в лагере Ленинградской области

Родители юных белгородцев вновь пожаловались на условия в лагере, куда отправили их детей. В этот раз — на еду. По словам взрослых, ребята с первого дня попадают в больницу с отравлением, порций на всех не хватает, а те, что есть, подают на грязной посуде. Реакция администрации Шебекинского округа.

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