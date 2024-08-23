bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Еду детям в лагере «Профессионал» подают, по словам родителей, на грязной посуде.

«Кормят ужасно, еды не хватает»: белгородцы — о питании в ленинградском лагере

23 августа 2024, 11:34
Фото: 1MI
Еду детям в лагере «Профессионал» подают, по словам родителей, на грязной посуде.

Белгородцы недовольны питанием детей в лагере Ленинградской области

Родители юных белгородцев вновь пожаловались на условия в лагере, куда отправили их детей. В этот раз — на еду. По словам взрослых, ребята с первого дня попадают в больницу с отравлением, порций на всех не хватает, а те, что есть, подают на грязной посуде. Реакция администрации Шебекинского округа.
Сюжет
Дети

Недавно детей из Шебекинского городского округа отправили в лагерь «Профессионал», который находится в Ленинградской области. Родители ребят пожаловались на «ужасное» качество питания в учреждении.

По словам взрослых, с первого же дня некоторые дети начали чувствовать недомогание и были вынуждены обращаться за медицинской помощью. Ежедневно в больницу с признаками отравления якобы отправляли от одного до трёх детей.

Еды и воды на всех не хватает, а порции подаются в грязной посуде, утверждают белгородцы.

«Когда приезжает Роспотребнадзор, детям дают еду в одноразовой посуде. Стоит ему уехать, так детей сразу кормят из обычной посуды с остатками пищи на ней. За всё время пребывания в лагере дети наелись, только когда поехали на экскурсию в Санкт-Петербург», — пожаловалась одна из мам.

Обеспокоенные родители попросили принять меры, потому что с этим могут столкнуться и другие дети.

Администрация Шебекинского городского округа пообещала связаться с руководством лагеря и после проинформировать о принятых мерах.

Питание в детском лагере «Профессионал»Питание в детском лагере «Профессионал»
Питание в детском лагере «Профессионал»Питание в детском лагере «Профессионал»
Питание в детском лагере «Профессионал»
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Белгородцы пожаловались на грязные туалеты и тараканов в ростовском лагере
Узнать подробнее
Читайте также:
«Звонили ночью в слезах»: почему детей белгородцев выгнали из оплаченного ими купе?Антисанитария и тараканы: родители юных белгородцев недовольны московским лагеремГрязь и холод: юных белгородцев назвали «капризными» из-за жалоб на тверской лагерь
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Дети#Родители#Новости Белгорода#Лагерь#Ленинградская область#Отравление#Белгород#Шебекинский городской округ
Подпишитесь
Несколько пожаров произошло из-за атак украинских дронов на Белгородскую область
Сегодня, 10:13
На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии
Сегодня, 06:35
Белгородцы пожаловались на грязные туалеты и тараканов в ростовском лагере
Сегодня, 07:13
Три белгородские школы попали в топ по числу выпускников, поступивших в лучшие вузы
Сегодня, 07:27
Под ударом был в том числе Белгород: как прошёл очередной неспокойный день в регионе
Сегодня, 09:02
1 сентября выпадает на воскресенье. Когда проведут праздничную линейку?
Сегодня, 11:06