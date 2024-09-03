Юные белгородцы вновь жалуются на условия в иногороднем лагере

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В одном из регионов, куда вывезли детей из Белгородской области, жалуются на питание и отношение воспитателей в лагере. Вячеслав Гладков уточнил, что сам был в этом лагере и не верит в правдивость жалоб.
При этом сейчас отвечают за детей, которые уехали на отдых за пределы региона, власти Белгородской области и обязательства у них перед родителями остались.
Губернатор поручил провести проверку по факту жалоб детей на лагерь. Сейчас туда выезжает чиновник, а завтра он доложит Гладкову об условиях в этом лагере.
«Мне надо, чтобы наш человек выехал на место. Всё посмотрел своими глазами, потрогал руками, попробовал и нам доложил», — объяснил губернатор.