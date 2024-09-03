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Updated Сегодня, 07:14

Юные белгородцы вновь жалуются на условия в иногороднем лагере

Юные белгородцы вновь жалуются на условия в иногороднем лагере

3 сентября 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney
Дети из Белгородской области пожаловались на еду и отношение воспитателей. В лагерь отправится один из чиновников, чтобы провести проверку.

В одном из регионов, куда вывезли детей из Белгородской области, жалуются на питание и отношение воспитателей в лагере. Вячеслав Гладков уточнил, что сам был в этом лагере и не верит в правдивость жалоб.

При этом сейчас отвечают за детей, которые уехали на отдых за пределы региона, власти Белгородской области и обязательства у них перед родителями остались.

Губернатор поручил провести проверку по факту жалоб детей на лагерь. Сейчас туда выезжает чиновник, а завтра он доложит Гладкову об условиях в этом лагере.

«Мне надо, чтобы наш человек выехал на место. Всё посмотрел своими глазами, потрогал руками, попробовал и нам доложил», — объяснил губернатор.
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Губернатор#Проверка#Лагерь#Чиновники#Жалобы#Белгород#Воспитатели#Отдых детей
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